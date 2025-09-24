快訊

台鹽綠能前董座陳啓昱600萬交保...人提到法院 南檢立即提抗告

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

虛驚一場！傳堰塞湖第三波溢流 光復鄉災民如驚弓鳥急喊人「快進來」

63歲婦全身痠痛走路靠拐杖 醫用「這招」讓她走回生活正軌

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科醫師黃柏豪指出，高壓氧治療藉由提升血液含氧量，促進組織修復與神經調節。圖／亞洲大學附屬醫院提供
一名63歲婦人在服飾店工作，長年得站立走動，近年全身莫名痠痛，手腳時常無力，走路都得靠拐杖才能勉強支撐。就醫查出罹患「纖維肌痛症」，又稱為「公主病」，所幸經安排高壓氧治療後，生活才逐漸重回正軌。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科醫師黃柏豪指出，患者最初是因全身痠痛、手腳無力求診，自述病程已超過3年，從原本雙腳痠痛，逐步演變成全身多個部位疼痛，「有時候一壓到肌肉就會痛」，連帶影響到日常作息，出現疲倦、睡眠障礙、注意力不集中等症狀，曾四處就醫卻查不出明顯異常。

黃柏豪說，纖維肌痛症的症狀複雜，確切致病原因不明，患者常常被誤認為是關節炎、免疫系統問題或慢性疲勞等，其中又以女性發生率明顯高於男性，所以又被稱為「公主病」，常見於30至60歲之間。本疾病也算是文明病的一種，現代人身心壓力大、睡眠品質差、且伴隨憂鬱或焦慮的族群，更是高風險族群。

經評估及安排檢查，以及排除感染、免疫疾病等問題後，研判應是纖維肌痛症作祟。醫療團隊考量患者過去長期服用藥物依舊沒有明顯改善，因此建議採用高壓氧治療。

黃柏豪說，高壓氧治療原本多用於潛水夫病、糖尿病足或缺血性傷口，近年有多篇研究發現，對於纖維肌痛症患者也能發揮療效，藉由提升血液含氧量，促進組織修復與神經調節；雖然目前這些研究的病人總數不多只有數百人，但不失為一有證據力的輔助治療。

患者接受第一次療程後，就感受到疼痛減輕，第二次出艙時，更驚訝地發現竟能自己走動，甚至一度忘了自己帶著拐杖。到第5次療程時，明確表示全身痠痛大幅改善，原本一天必須吃6顆止痛藥，後來減少到僅需1顆，生活品質明顯提升。

黃柏豪說，高壓氧治療能有效降低疼痛強度，但並非所有患者都能完全康復，提醒民眾若出現長期全身痠痛，尤其是持續超過三個月、找不到明顯病因時，應盡快尋求專業診斷，除了藉由藥物治療，也會建議維持規律作息、適度運動、減少壓力等方式，嘗試降低疼痛感覺，恢復原有生活步調。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科醫師黃柏豪指出，高壓氧治療藉由提升血液含氧量，促進組織修復與神經調節。圖／亞洲大學附屬醫院提供
