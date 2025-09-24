台9線馬太鞍溪橋遭沖毀 公路局：車輛監理都可展延

快訊

中央社／ 台北24日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水暴漲釀災，公路局今天表示，受災民眾持有證明，在車輛定期檢驗、交通罰鍰等監理事務，都可展延至明年3月底前申辦。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，洪峰在半小時後抵達下游馬太鞍溪橋，造成橋面被沖斷；大水漫過堤防流到光復鄉大平村、大馬村、馬太鞍部落等，到處都淹水。

交通部公路局今天發布新聞稿公布「0923樺加沙颱風受災民眾公路監理業務權益照顧措施」。

公路局指出，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具證明，相關包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等監理事宜，均可展延至115年3月31日前向公路監理機關申辦。

公路局說，因颱風致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具證明文件，按修車日數減免，請民眾於115年3月31日前提出申請。

公路局指出，如有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。

另外，台鐵表示，已經成立「花蓮光復鄉災後復建協助工作小組」，並建立單一聯繫窗口，協助各單位於第一時間前進災區，幫助災民完成復建工作。

台鐵說，請中央及各地方政府消防單位於乘車前聯繫台鐵，提供欲搭乘車次與人數，到站後可免票進站，若原搭乘車次無停靠光復站，亦將協助增停，以爭取搶修時間。

馬太鞍溪 災民 樺加沙颱風

