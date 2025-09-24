才40歲就出現老花？ 醫揭「5大徵兆」千萬別瞇眼看東西

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
40歲過後，看近物開始吃力，甚至必須拿掉近視眼鏡看書，代表老花眼報到了。圖／123RF
40歲過後，看近物開始吃力，甚至必須拿掉近視眼鏡看書，代表老花眼報到了。圖／123RF

一名臨床患者林小姐，年輕時曾做過近視雷射，但隨著年齡增長以及長時間使用3C產品，閱讀、看電腦變得吃力，有時會產生頭痛、惡心症狀，雖然自覺有老花眼卻不想戴上矯正眼鏡。醫師提醒，民眾因逃避心態遲遲不肯面對老花事實，持續習慣模糊視野，恐忽視乾眼症、白內障、黃斑部病變徵兆。

台灣眼視光醫學會理事長張朝凱表示，眼睛大約在40至45歲左右開始老化，眼部組織也逐漸退化並影響調節功能。臨床上，許多民眾初被診斷出老花時都會十分訝異，不敢置信才40幾歲就老花，更有人因逃避心態遲遲不肯面對現實，反而長期將就看不清楚的現況，影響生活品質。

老花眼的好發年齡在40至45歲之間，現代人手機、平板不離手，導致睫狀肌長期緊繃提早失去彈性，無法有效調節焦距，有些人不到40歲就已有老花眼。張朝凱提醒，看近距離的東西模糊、視覺轉換延遲、眼睛容易疲勞痠澀、光線昏暗時症狀加劇、伴隨頭暈及頭痛，可能都是老花提早報到的徵兆。

台灣2025年正式邁向超高齡社會，根據統計，40歲以上人口已突破1300萬，占全國一半，其中每2人就有1人受老花困擾。根據臨床資料，許多熟齡民眾同時罹兩種以上的眼疾 ，張朝凱強調，及早處置、避免惡化是關鍵。

眼科醫師林宜鴻提醒，老花眼一開始較難被察覺，多數民眾都以為只是暫時現象，可能瞇眼或是讓眼睛休息就會得到緩解。但靠「瞇眼硬撐」不能解決老花困擾，長期強迫睫狀肌用力恐加劇頭痛、肩頸痠痛等情形，更可能會影響工作表現，讓生活品質惡化。

