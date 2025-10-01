台酒「杯常幸福」出奇招！全台首款酒香海鮮、川味酸菜魚杯麵，網讚：「酒香泡麵的天花板！」

泡麵控嗨起來！台灣泡麵這幾年越玩越狂，從經典口味進化到「大人系酒香」路線，尤其是花雕雞麵、麻油雞麵，簡直是酒香泡麵界的扛霸子！最近又有老饕發現台酒再出奇招，首次推出方便食用的杯麵！「杯常幸福」系列一口氣推出三款全新重磅口味杯麵，包括鮮到不行的「海味魚蝦大賞風味杯麵」、味道超厲害的「老酒花雕雞風味杯麵」、 酸辣開胃的「極品川味酸菜魚風味杯麵」，讓人不僅隨時都能享受到剛剛好的滿足，還能直接把味蕾帶去美食宇宙探險！

台酒「杯常幸福」系列推出三款全新重磅口味杯麵，幸福感滿滿。 圖／江建泰 攝影

台酒「杯常幸福」系列，一杯方便帶著走，隨手一杯就有恰到好處的七分飽，吃完後不會有太大負擔，滿足與餘韻仍留在心裡，這次真的超香、超幸福的！

由台酒出品的「海味魚蝦大賞風味杯麵」，是全台首款酒香海鮮風味的泡麵。蝦仁、韓國魚板、Q嫩海帶芽、紅蘿蔔大軍通通在裡面游泳，特製海鮮湯底融合麻油與龍蝦精華，一打開就香氣四溢，還沒吃就先流口水。重點來了！獨家加入紅標純米料理米酒，一淋下去，湯頭直接升級，甘甜濃郁。有網友體驗後真心告白：「我不是泡麵控，但這碗我會囤貨！」（食用含酒料理請勿開車）

「海味魚蝦大賞風味杯麵」是全台首款酒香海鮮風味的泡麵。 圖／江建泰 攝影

不僅如此，還有經典熱銷的台酒花雕雞麵，這次變身「老酒花雕雞風味杯麵」，當歸、川芎、肉桂、南薑等中藥香辛料等黃金比例調配，一湯打底，暖到骨子裡。秘製油包更是神來一筆！紅蔥、蒜頭、辣椒、芝麻油等以蒸汽慢煉精燉，逼出老饕等級香氣，自帶儀式感；搭配枸杞、高麗菜與青蔥，味道濃郁不膩口。 試試看，你會真的吃出感動！

「老酒花雕雞風味杯麵」老饕等級香氣自帶儀式感。 圖／吳彥峰 攝影

重口味的朋友，一定要試試這一味！「極品川味酸菜魚風味杯麵」一打開就聞到酸爽麻辣的靈魂召喚！ 這款市面上唯一的酸菜魚風味杯麵，主打酸、麻、辣、香層層疊加，讓人根本無法抵抗！酸菜與檸檬的清爽，朝天椒與青花椒的麻辣感，還有來自玉山茅台料理酒的加持，造就香氣炸裂、口感平衡、尾韻回甘的五星級美味，每次吃完都覺得人生好像也重開機了！即日起，在全台的7-11通路，就能輕鬆買到與嚐鮮囉！（食用含酒料理請勿開車）

「極品川味酸菜魚風味杯麵」有玉山茅台料理酒加持，香氣炸裂！（食用含酒料理請勿開車） 圖／吳彥峰 攝影

不誇張，這三款根本是「酒香杯麵宇宙」的全新三巨頭！三款口味各有千秋，無論是想來點補氣藥膳、海味豪華，還是川味重擊，通通買回家就對了！作為下午茶點心、深夜美食，或是週末耍廢追劇良伴，都是便捷的美食選擇，打開就是幸福感滿滿的療癒時刻！ 快筆記、囤貨、開吃，體驗什麼叫真正的「大人味泡麵」！

市面上唯一的酸菜魚風味杯麵，適合喜歡「酸、麻、辣、香」的饕客。 圖／江建泰 攝影

販售通路：台酒酒廠、啤酒廠展售推廣中心、直營便利店、全台7-11通路（限定販售極品川味酸菜魚風味杯麵）

