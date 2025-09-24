失眠救星！睡前吃2顆「這款水果」一覺到天亮 研究證實：4周見效

現代人壓力大，很多人有失眠困擾。有研究指出，成年人睡前食用奇異果，能快速入睡、縮短入睡所需時間、減少夜間醒來的次數，讓人有更好的睡眠品質，其關鍵就在於裡面富含的血清素和抗氧化物質。

食安專家韋恩在臉書粉專分享，台北醫學大學的研究團隊，針對有睡眠問題成年人進行為期4周的實驗。參加者每晚在睡前1小時吃「2顆奇異果」，結果發現這些人入睡所需時間平均縮短35%，總睡眠時間增加約13%，夜間醒來的次數也減少了。

韋恩指出，研究團隊認為，奇異果中富含的營養素具有關鍵作用，特別是血清素和抗氧化物質。血清素被稱為「快樂荷爾蒙」，以其穩定情緒的特性而聞名，它能在夜晚轉變為睡眠荷爾蒙褪黑激素，促使「自然的困倦感」出現。

韋恩解釋，奇異果中含有的維他命C、多酚等抗氧化物質，被認為具有減輕體內慢性發炎和壓力的效果，有助於調整自律神經，從而提升睡眠品質。另外，奇異果低熱量富含纖維，對於消化也友善，晚上食用時不會對腸胃造成過大負擔。

除了台北醫學大學的研究外，也有國外研究得到類似的結果，英國與愛爾蘭團隊，針對15位健康菁英運動員做研究，發現在睡前1小時吃2顆奇異果的運動員，能得到更好的睡眠品質、更長的睡眠時間，以及較少的夜間清醒，疲勞度也降低許多。

先前元氣網曾報導過，奇異果是優秀的維他命C來源，每100克的「黃金奇異果」，含140毫克維他命C、每100克的「綠肉奇異果」，含71毫克維他命C。儘管奇異果富含豐富的維他命C，但與某些食物一起食用會影響口感，尤其是乳製品，例如牛奶、優格等，原因在於奇異果含有蛋白質分解酵素「阿克替尼酶」，會作用於乳製品中的蛋白質，生成帶苦味的物質。