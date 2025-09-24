連夜搶修！台鐵上午8時起台東線列車恢復正常行駛

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵公司因應馬太鞍堰塞湖溢流造成萬榮=光復間(K42+500=600)路基流失及號誌設備泡水異常，經調撥人力、機具、材料，全員連夜戮力搶修，於7時完成路線、號誌設備搶通，鳳林=瑞穗間8時起恢復正常行車。台鐵公司感謝第一線同仁連夜搶修提前完工的努力，以及旅客的諒解與配合。

列車行駛概況如下：西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)正常行駛。東部幹線(樹林=花蓮=臺東間)正常行駛。 (一)順行：花蓮=臺東自402次起(花蓮8:22開)恢復正常行駛。 (二)逆行：臺東=花蓮自411次起(臺東7:43開)恢復正常行駛。(三)407次玉里=花蓮間停駛，花蓮(9：00開)=樹林正常行駛。

南迴線(枋寮=臺東間)正常行駛。平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。

花蓮 台鐵

