連夜搶修！台鐵上午8時起台東線列車恢復正常行駛

日月明功為何出現不可思議「團體管教」行為？當年協助進行司法鑑定的彰化基督教醫院司法精神醫學中心主任王俸鋼認為，家庭、婚姻是台灣特殊宗教團體會形成的重要因素，愈來愈多類似組織的出現，代表台灣文化架構撐不起家庭遇到難題時呼救的需要。

2025-09-24 09:00