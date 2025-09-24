全國周休三日試辦月？4連假實現上班族、學生夢想 網樂翻：提醒大家別太奴

即將迎來上班族﹑學生期待已久的連假，自9月27日開始，連續三周都有「周休三日」。對此，有網友就戲稱是在「試辦周休三日」，而有人更意外的是，原來10月底還有一次連假。

該名網友在threads上分享一張國定假日圖表，分別是教師節（9月27日至9月29日）、中秋節（10月4日至10月6日）、國慶日（10月10日至10月12日），以及台灣光復節(10月24至10月26日)，因為接連三周放假三天，因此他笑稱「好消息！下周起全國試辦周休三日」。

文章曝光，網友們紛紛嗨翻，「光輝的十月」、「上班族真的很需要」、「讚讚，直接實施永遠周休三日」、「10月是提醒大家不要太奴」、「台灣很需要周休三日」；然而，似乎不少人不知道「光復節」原來也有3天連假，驚訝表示「光復節也休？」、「光復節也有放喔，我現在才知道」。

不過也讓許多老師及家長苦不堪言，「學校跟補習班的老師頭都很痛。尤其中秋和國慶連續放了兩次星期一，然後就要月考了！」、「整個10月都在放假，然後小孩功課爆炸多」、「身為老師好崩潰啊」、「進度爆開、家長爆開、學生玩到爆開」。