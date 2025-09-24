高鐵新車雛形曝光！史哲1周2度赴日探進度 拚2028年全數上路

台灣高鐵通車已18年，2023年與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車「N700ST」車組採購契約，第一輛新車將於2027年下半年上路，後續每2至3個月增加新車，預計將於20周年，也就是2028年底全數上線，為了解新車進度，董事長史哲一周內2度飛往日本，新車雛形首度曝光。

台灣高鐵新世代列車「N700ST」，以日本行駛於東京到九州的新款車型「N700S」為參考系統，是目前最先進、環保的車型。

史哲向媒體說明新車內裝設計及進程時表示，高鐵現行車型700T為21至前在日本打造，迄今通車已18年，而新購的12組新世列車N700ST，預估2028年底全數上線，剛好也是高鐵通車的第20年，代表高鐵在民眾生命、生活當中已過了18年，新世代列車上路後也就過20年。

史哲透露，為了解新車情況，近1周到日本相關製造工廠關心打造進度，而2個主要打造N700ST的工廠為名古屋日本車輛製造工廠及山口縣日立的笠戶工廠，上周先前往日本車廠，本周一再到笠戶工廠。

史哲指出，透過基地看到新車情況，也可看到隨著科技進步，高鐵在新車科技技術上有大幅進度，除了內裝外，新車透過材料改造輕量化、流線型的「至尊雙翼型」空氣動力造型車鼻，大幅減低風阻，耗能減少2成，數字驚人，更不用降震減噪。

史哲說，新車在進程上跟日本同步性相當高，日本新幹線目前正在服役的N700S達5成，另5成為舊車，而後年起台灣就與日本一樣使用新車營運。

因為疫情關係，台灣高鐵原先34組列車增購計畫受到影響，疫情前每年高達6000多萬人次搭乘，去年搭乘數達7800萬人次；今年8月日均載客運量剛破23.4萬人，下半年更會創造大幅旅運人次，預計將突破23.4萬人次，年載客量有將會再創高峰，而大家期待高鐵更新的車輛，將能解決一票難求的問題。

史哲表示，他親赴日本盯緊車輛打造進度，日方做事謹慎，進度部分沒有問題，明年第1組新車將會來台，後續陸續每2、3個月增加新車，2027年年下半年上路，2028年全數上線，增加服務效率及班次。

史哲感嘆，來到日本看新幹線發展，隨著時間可見，過往已經熟悉的台灣高鐵已成民眾生活的一部分。此外，高鐵營運已18年，已不只是當年被日本人所稱「台灣新幹線」，台灣高鐵已走出自己的路。

史哲指出，日本新幹線因日本整體土地幅員廣大，鐵路長度及站點間距也較長，進而讓人口集中；但受到疫情影響，日本通勤人數下降，目前靠國際客人數來增加彌補缺口。反觀台灣情況，土地大小「適中」，雖不如日本廣大，包含南港舊的8站，加上彰化、苗栗、雲林等新增的3站後，目前共有12站，但使用普遍，不僅提供長程服務讓首都解除人口集中的壓力，也在通勤、旅遊上扮演重要角色，與日本情況不同。

史哲表示，台灣高鐵盼在繼續改善品質的狀況下，為台灣迎接新車，邁向更進度的10年、20年，更均衡台灣新的面貌，而台灣高鐵在其中會扮演重要的角色。

史哲公開前往正在笠戶工廠打造的新車情況，從現場畫面可見，首部新車顯眼的至尊雙翼型流線車頭已打造出來，但車頭與車身尚未依高鐵公司品牌形象，也就是白底、橘黑雙色曲線進行塗裝，目前車體仍為銀色的雛形，車廂內部也還在趕工中。