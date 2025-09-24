快訊

AI軟硬體加持...健檢不再耗時 北市中心醫院10分鐘搞定

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市中心綜合醫院高階醫學影像中心主任張程光介紹，中心的AI軟硬體能精確判讀，甚至有肺癌、大腸癌輔助等癌症診斷。記者林佳彣／攝影
北市中心綜合醫院高階醫學影像中心主任張程光介紹，中心的AI軟硬體能精確判讀，甚至有肺癌、大腸癌輔助等癌症診斷。記者林佳彣／攝影

AI科技浪潮之下，北市的中心綜合醫院「高階醫學影像中心」導入高階健診儀器設備，民眾健檢時間大幅縮短，過往從檢查到醫師說明要20分鐘，如今只要10分鐘。院方表示，全新健診中心的軟硬體能精確判讀，甚至有肺癌、大腸癌輔助等癌症診斷。

中心醫院高階醫學影像中心4月啟用，導入Siemens、Olympus、GE等廠商的AI運算儀器設備，共有內部建置生物智能磁振造影、低輻射劑量電腦斷層掃描、內視鏡及骨質密度檢測儀四大部門。

昨天公開展示，院長孫卓卿、所羅門公司董事長陳政隆、立委陳菁徽等人共襄盛舉。中心醫院院長孫卓卿說，此一高階影像中心的啟用，是中心醫院邁入智慧醫療的重要里程碑。

中心主任張程光表示，醫院新添購的電腦斷層、磁振造影設備均結合AI技術，能自動判斷身體位置、減少人為操作誤差，並在降低輻射的同時，依舊呈現清晰影像；檢查過程中，機器能依照病患的呼吸狀態自動調整，縮短時間又提升準確度，讓病灶更容易被看見。

張程光強調，AI能幫助醫師看得更仔細，更可著重常見癌症的檢查；肺癌篩檢部分，能自動偵測小結節，比對過去影像，幫助醫師提早發現異常，大腸癌篩檢則是在內視鏡檢查中，提升息肉的發現率，即使長時間檢查，醫師也能維持高準確度，降低漏掉病灶的風險。

他說，過往民眾健檢從檢查到醫師說明完需20分鐘，但醫院導入AI軟硬體，相關儀器可一鍵自動定位掃描、系統判斷資料的時間變短，健檢時間縮短至10分鐘。「因為有AI輔助，等於是一次健檢，兩次確認」，不只醫師的專業，還有大數據的輔助校正。

中心指出，檢查報告結合AI自動分析健檢數據，提供條列式健康建議，讓民眾更容易理解，動態圖表則有助於掌握自身檢查結果與同齡族群的比較。若檢查發現身體異狀，可直接轉介民眾至榮總就醫。

陳菁徽也分享好消息，8月28日行政院通過人工智慧專法草案，並決議核轉立法院審議。立法院預計10月會排案或考察等，將與院版及其他版本一起審，她相信這會是不分黨派的共識。

北市中心綜合醫院新添購的磁振造影設備結合AI技術，能自動判斷身體位置、減少人為操作誤差。記者林佳彣／攝影
北市中心綜合醫院新添購的磁振造影設備結合AI技術，能自動判斷身體位置、減少人為操作誤差。記者林佳彣／攝影
北市中心綜合醫院新添購的電腦斷層設備結合AI技術，能自動判斷身體位置、減少人為操作誤差。記者林佳彣／攝影
北市中心綜合醫院新添購的電腦斷層設備結合AI技術，能自動判斷身體位置、減少人為操作誤差。記者林佳彣／攝影
北市中心醫院高階醫學影像中心4月啟用，昨天公開展示新引進的設備與智能化軟體應用，為民眾提供更精準、更安全、更高效的健檢體驗。記者林佳彣／攝影
北市中心醫院高階醫學影像中心4月啟用，昨天公開展示新引進的設備與智能化軟體應用，為民眾提供更精準、更安全、更高效的健檢體驗。記者林佳彣／攝影

醫師 健檢 醫學

相關新聞

假日急症中心 最快11月北桃試行

為紓解急診壅塞，衛福部長石崇良在健保署長任內規畫「假日急症中心」，原定六都於十月上路，但受限於經費，時程往後延，將在十一...

又有3颱了！博羅依颱風凌晨生成 最新路徑、對台影響出爐

中央氣象署今天指出，原位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓(TD23)，於今(24)日2時發展為輕度颱風，編號第20號(國...

高鐵新車後年上路 全車廂可充電、斷電可自走10公里

台灣高鐵與日立東芝聯盟簽訂十二組新世代列車組採購契約，新車型號確定將命名為「Ｎ７００ＳＴ」。高鐵董事長史哲表示，第一輛新...

流感大流行 門診、急診單周增13%

國內流感疫情正式進入流行期，上周類流感門急診就診十一萬五九三○人次，較前一周上升一成三。許多學校爆發群聚感染，雲林衛生局...

一年期在宅醫療保單 有望年底上路

現有商業醫療保險規定，必須住院才能申請理賠，但許多癌友只需門診化療，不用住院，引發不少爭議。為此，衛福部與金管會研商後擬...

能量飲提神？醫師：恐愈喝愈累

小小一罐能量飲料，真的能提神嗎？許多人習慣在工作前喝提神飲料，或是來不及吃早餐，用能量飲充飢止渴。兒童內分泌暨減重專科醫...

