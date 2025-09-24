AI軟硬體加持...健檢不再耗時 北市中心醫院10分鐘搞定

AI科技浪潮之下，北市的中心綜合醫院「高階醫學影像中心」導入高階健診儀器設備，民眾健檢時間大幅縮短，過往從檢查到醫師說明要20分鐘，如今只要10分鐘。院方表示，全新健診中心的軟硬體能精確判讀，甚至有肺癌、大腸癌輔助等癌症診斷。

中心醫院高階醫學影像中心4月啟用，導入Siemens、Olympus、GE等廠商的AI運算儀器設備，共有內部建置生物智能磁振造影、低輻射劑量電腦斷層掃描、內視鏡及骨質密度檢測儀四大部門。

昨天公開展示，院長孫卓卿、所羅門公司董事長陳政隆、立委陳菁徽等人共襄盛舉。中心醫院院長孫卓卿說，此一高階影像中心的啟用，是中心醫院邁入智慧醫療的重要里程碑。

中心主任張程光表示，醫院新添購的電腦斷層、磁振造影設備均結合AI技術，能自動判斷身體位置、減少人為操作誤差，並在降低輻射的同時，依舊呈現清晰影像；檢查過程中，機器能依照病患的呼吸狀態自動調整，縮短時間又提升準確度，讓病灶更容易被看見。

張程光強調，AI能幫助醫師看得更仔細，更可著重常見癌症的檢查；肺癌篩檢部分，能自動偵測小結節，比對過去影像，幫助醫師提早發現異常，大腸癌篩檢則是在內視鏡檢查中，提升息肉的發現率，即使長時間檢查，醫師也能維持高準確度，降低漏掉病灶的風險。

他說，過往民眾健檢從檢查到醫師說明完需20分鐘，但醫院導入AI軟硬體，相關儀器可一鍵自動定位掃描、系統判斷資料的時間變短，健檢時間縮短至10分鐘。「因為有AI輔助，等於是一次健檢，兩次確認」，不只醫師的專業，還有大數據的輔助校正。

中心指出，檢查報告結合AI自動分析健檢數據，提供條列式健康建議，讓民眾更容易理解，動態圖表則有助於掌握自身檢查結果與同齡族群的比較。若檢查發現身體異狀，可直接轉介民眾至榮總就醫。

陳菁徽也分享好消息，8月28日行政院通過人工智慧專法草案，並決議核轉立法院審議。立法院預計10月會排案或考察等，將與院版及其他版本一起審，她相信這會是不分黨派的共識。 北市中心綜合醫院新添購的磁振造影設備結合AI技術，能自動判斷身體位置、減少人為操作誤差。記者林佳彣／攝影 北市中心綜合醫院新添購的電腦斷層設備結合AI技術，能自動判斷身體位置、減少人為操作誤差。記者林佳彣／攝影 北市中心醫院高階醫學影像中心4月啟用，昨天公開展示新引進的設備與智能化軟體應用，為民眾提供更精準、更安全、更高效的健檢體驗。記者林佳彣／攝影

