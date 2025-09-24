大雨繼續下！11縣市豪雨特報 花蓮、台東超大豪雨 下到晚上

中央氣象署上午6時55分針對全台11縣市發布豪雨特報，其中花蓮縣、台東縣為超大豪雨，恐一路下到晚上。

氣象署指出，受樺加沙颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區、高雄市山區已有超大豪雨，宜蘭縣山區已有大豪雨，台中市山區、桃園市山區已有豪雨發生。

今（24）日花蓮縣地區、台東縣地區有局部大豪雨或超大豪雨，高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣山區、南投縣山區、屏東縣地區、恆春半島有局部大雨或豪雨，台南、高雄、宜蘭地區、蘭嶼、綠島、澎湖及新北、桃園、台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

