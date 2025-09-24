聽新聞
0:00 / 0:00
大雨繼續下！11縣市豪雨特報 花蓮、台東超大豪雨 下到晚上
中央氣象署上午6時55分針對全台11縣市發布豪雨特報，其中花蓮縣、台東縣為超大豪雨，恐一路下到晚上。
氣象署指出，受樺加沙颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區、高雄市山區已有超大豪雨，宜蘭縣山區已有大豪雨，台中市山區、桃園市山區已有豪雨發生。
今（24）日花蓮縣地區、台東縣地區有局部大豪雨或超大豪雨，高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣山區、南投縣山區、屏東縣地區、恆春半島有局部大雨或豪雨，台南、高雄、宜蘭地區、蘭嶼、綠島、澎湖及新北、桃園、台中山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。
🌀颱風最新動態
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️Flightradar24也驚嘆！強颱樺加沙降臨班機全閃避 僅它強勢穿越「擦過颱風眼」
▪️樺加沙颱風漸遠離 氣象署：「這些縣市」超大豪雨下到晚上
▪️最新風雨預測出爐！ 明天5縣市風雨達停班課標準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言