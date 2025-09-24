又有3颱了！博羅依颱風凌晨生成 最新路徑、對台影響出爐

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
第3颱博羅依凌晨生成。圖／擷取自中央氣象署網站
第3颱博羅依凌晨生成。圖／擷取自中央氣象署網站

中央氣象署今天指出，原位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓(TD23)，於今(24)日2時發展為輕度颱風，編號第20號(國際命名: BUALO，中文譯名:博羅依)，預測未來向西北西朝菲律賓移動，對台灣無直接影響。

目前在西北太平洋有3個颱風，除了中颱浣熊、逐漸遠離台灣的強颱樺加沙，加上凌晨剛生成的博羅依颱風。

氣象署指出，浣熊距台灣很遠，對台灣沒有影響。氣象署昨天解除樺加沙颱風海陸警，但受樺加沙外圍環流影響，易有短延時強降雨，花蓮縣及台東縣仍要防超大豪雨。

