聽新聞
0:00 / 0:00
又有3颱了！博羅依颱風凌晨生成 最新路徑、對台影響出爐
中央氣象署今天指出，原位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓(TD23)，於今(24)日2時發展為輕度颱風，編號第20號(國際命名: BUALO，中文譯名:博羅依)，預測未來向西北西朝菲律賓移動，對台灣無直接影響。
目前在西北太平洋有3個颱風，除了中颱浣熊、逐漸遠離台灣的強颱樺加沙，加上凌晨剛生成的博羅依颱風。
氣象署指出，浣熊距台灣很遠，對台灣沒有影響。氣象署昨天解除樺加沙颱風海陸警，但受樺加沙外圍環流影響，易有短延時強降雨，花蓮縣及台東縣仍要防超大豪雨。
🌀颱風最新動態
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️Flightradar24也驚嘆！強颱樺加沙降臨班機全閃避 僅它強勢穿越「擦過颱風眼」
▪️樺加沙颱風漸遠離 氣象署：「這些縣市」超大豪雨下到晚上
▪️最新風雨預測出爐！ 明天5縣市風雨達停班課標準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言