樺加沙遠離 台鐵台東線鳳林站至瑞穗站間10點前停駛
樺加沙颱風解除警報，但卻為東部帶來大量雨勢。台鐵公司表示，今台東線鳳林站至瑞穗站間10點前停駛，其餘路線列車恢復正常行駛。
台鐵表示，今西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)正常行駛。東部幹線10點前，對號列車順行行駛至花蓮站，逆行行駛至玉里站。區間(快)車順行行駛至鳳林站，逆行行駛至瑞穗站。東部幹線10點後全線恢復行駛。
南迴線(枋寮=臺東間)正常行駛。平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。
