廣角鏡／台中綠美圖 通透美感開箱

聯合報／ 記者余采瀅
記者余采瀅／攝影
記者余采瀅／攝影

台中綠美圖10月28日試營運，由普立茲克建築獎得主妹島和世、西澤立衛設計，建築以銀白色擴張網與玻璃帷幕呈現通透感，串連中央公園與國際會展中心，融合藝術、知識與自然，市長盧秀燕昨開箱。

館內有鏡面水池湧泉、挑高27公尺大廳、花形書架與「文化之森」半戶外花園，五樓環形天橋串連美術館與圖書館。試營運將辦講座、主題書展、夜宿綠美圖等活動。

