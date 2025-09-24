一年期在宅醫療保單 有望年底上路

現有商業醫療保險規定，必須住院才能申請理賠，但許多癌友只需門診化療，不用住院，引發不少爭議。為此，衛福部與金管會研商後擬推「一年期在宅醫療保單」，將部分門診治療項目也可申請理賠，相關險種最快將於今年底上市。

去年衛福部健保署嚴查民眾「非必要」住院，經醫院嚴格審查，導致不少患者無法住院，在不符合商業保險「住院才理賠」情況下，無法申請理賠。衛福部次長石崇良表示，過去醫療保單多以住院醫療作為基本理賠條件，去年推動「在宅急症試辦計畫」，累計服務僅四千多人次，原因在於「病人擔心一旦回家，恐領不到商保理賠。」

隨著醫療型態進步，並非所有疾病患者都需住院，石崇良指出，愈來愈多的感染症、癌症等病友在門診接受抗生素、化療等治療，未來設計保單設計，應一併將其納進可申請理賠的治療項目，減輕民眾經濟負擔。

石崇良表示，現行醫療保單限制，導致民眾選擇醫療服務時遭受牽制，衛福部去年與保險業者討論，「近期開始有些動靜」，舊的保單難以調整，但壽險業者著手研議，設計出符合現代醫療趨勢的新型保單，相關險種可望於今年底上市。不過，健保政策滾動快，保險業者抱怨損益難以估計，因此新推出醫療保單將縮短保單年限，但保單內容可納入更多現代治療模式。

「在宅醫療保單應擴展到門診治療。」石崇良說，門診治療費用較低，將其納入新型保單中，對出險的保險業者而言，可降低出險額度，對健保來說，也能省錢，而民眾不用「綁在醫院」，省下時間，創造三贏局面。

健保署今年推動「門診抗生素注射治療計畫」（ＯＰＡＴ），正是將住院治療改為門診治療，有效降低院內感染風險。署長陳亮妤表示，醫療團隊多選擇每日為病人注射一次強效抗生素，缺乏彈性，本周將討論「攜帶式輸注器」納入健保給付，提供廿四小時連續滴注治療模式，讓臨床醫師可依病人實際病情調整用藥，提升國內感染控制品質。

