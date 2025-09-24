快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

聽新聞
0:00 / 0:00

一年期在宅醫療保單 有望年底上路

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部與金管會擬推「一年期在宅醫療保單」，將部分門診治療項目也可申請理賠。圖／聯合報系資料照片
衛福部與金管會擬推「一年期在宅醫療保單」，將部分門診治療項目也可申請理賠。圖／聯合報系資料照片

現有商業醫療保險規定，必須住院才能申請理賠，但許多癌友只需門診化療，不用住院，引發不少爭議。為此，衛福部與金管會研商後擬推「一年期在宅醫療保單」，將部分門診治療項目也可申請理賠，相關險種最快將於今年底上市。

去年衛福部健保署嚴查民眾「非必要」住院，經醫院嚴格審查，導致不少患者無法住院，在不符合商業保險「住院才理賠」情況下，無法申請理賠。衛福部次長石崇良表示，過去醫療保單多以住院醫療作為基本理賠條件，去年推動「在宅急症試辦計畫」，累計服務僅四千多人次，原因在於「病人擔心一旦回家，恐領不到商保理賠。」

隨著醫療型態進步，並非所有疾病患者都需住院，石崇良指出，愈來愈多的感染症、癌症等病友在門診接受抗生素、化療等治療，未來設計保單設計，應一併將其納進可申請理賠的治療項目，減輕民眾經濟負擔。

石崇良表示，現行醫療保單限制，導致民眾選擇醫療服務時遭受牽制，衛福部去年與保險業者討論，「近期開始有些動靜」，舊的保單難以調整，但壽險業者著手研議，設計出符合現代醫療趨勢的新型保單，相關險種可望於今年底上市。不過，健保政策滾動快，保險業者抱怨損益難以估計，因此新推出醫療保單將縮短保單年限，但保單內容可納入更多現代治療模式。

「在宅醫療保單應擴展到門診治療。」石崇良說，門診治療費用較低，將其納入新型保單中，對出險的保險業者而言，可降低出險額度，對健保來說，也能省錢，而民眾不用「綁在醫院」，省下時間，創造三贏局面。

健保署今年推動「門診抗生素注射治療計畫」（ＯＰＡＴ），正是將住院治療改為門診治療，有效降低院內感染風險。署長陳亮妤表示，醫療團隊多選擇每日為病人注射一次強效抗生素，缺乏彈性，本周將討論「攜帶式輸注器」納入健保給付，提供廿四小時連續滴注治療模式，讓臨床醫師可依病人實際病情調整用藥，提升國內感染控制品質。

健保署 石崇良 衛福部 給付 癌症 省錢

延伸閱讀

商保、健保都省錢！石崇良：在宅醫療保單擴及門診治療 年底可望上市

桃園、台北先行！假日急診中心最快11月上路 石崇良：已選定6處場域

醫美亂象頻傳…「直美」現象將走入歷史 衛福部宣示嚴管年底上路

「超人醫師」徐超斌離世 石崇良：繼續提升醫療 不讓他失望

相關新聞

中藥大廠驚爆非法製藥 港香蘭晚間聲明道歉：全面停工回收

本土中藥大廠港香蘭在衛福部稽查被發現，不但在未獲許可的非GMP區域製造產品，甚至批號紀錄造假，涉嫌多項重大違規，形同在做...

跨世代愛與希望交織感動 「以愛之名．閃耀凡星」公益音樂會座無虛席

財團法人熱愛生命文教基金會主辦「2025以愛之名．閃耀凡星公益音樂會」於本月21日在國立台中教育大學寶成演藝廳盛大舉行，...

維也納少年合唱團「舒伯特團」 10月來台展天籟

來自奧地利的國寶維也納少年合唱團，每年都有訪台行程，10月維也納少年合唱團的「舒伯特團」將來台，由義大利籍尼可洛·莫雷羅...

一年期在宅醫療保單 有望年底上路

現有商業醫療保險規定，必須住院才能申請理賠，但許多癌友只需門診化療，不用住院，引發不少爭議。為此，衛福部與金管會研商後擬...

流感大流行 門診、急診單周增13%

國內流感疫情正式進入流行期，上周類流感門急診就診十一萬五九三○人次，較前一周上升一成三。許多學校爆發群聚感染，雲林衛生局...

假日急症中心 最快11月北桃試行

為紓解急診壅塞，衛福部長石崇良在健保署長任內規畫「假日急症中心」，原定六都於十月上路，但受限於經費，時程往後延，將在十一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。