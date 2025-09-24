快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

流感大流行 門診、急診單周增13%

聯合報／ 記者翁唯真陳雅玲／綜合報導
衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，國內類流感門急診就診計11萬5930人次，較前一周上升13%。記者翁唯真／攝影
衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，國內類流感門急診就診計11萬5930人次，較前一周上升13%。記者翁唯真／攝影

國內流感疫情正式進入流行期，上周類流感門急診就診十一萬五九三○人次，較前一周上升一成三。許多學校爆發群聚感染，雲林衛生局統計，今年截至九月廿二日全縣七十一名流感重症個案，廿一人死亡，十年來死亡人數最多，上周就有一名幼童死於Ａ型流感。

疾管署發言人曾淑慧表示，目前社區流行呼吸道病原體以流感病毒為主，以Ａ型H1N1為多，近期Ａ型H3N2占比上升中，所幸今年公費流感疫苗病毒株與目前流行病毒相符，十月開打後，希望民眾踴躍接種，即可控制疫情，預估中秋、雙十連假後門診就診人數將緩步下降。

雲林縣衛生局通報一名流感死亡個案，一名未接種流感疫苗的幼兒園大班幼童於九月十三日出現發燒，隔天在診所快篩確診Ａ型流感，但服藥後仍高燒不退，送醫急診，病況未見改善，轉至加護病房治療，仍不幸於九月廿二日病逝。

雲林縣衛生局長曾春美表示，該縣流感重症死亡案例以六十五歲以上長者、未接種疫苗者為主，今年公費疫苗將於十月一日分二階段開打，提醒高風險族群務必盡速接種。

曾淑慧指出，今年採購六四七萬九○八○劑公費流感疫苗，另可視實際需求額外增購二○萬劑；第一階段接種對象包括六十五歲以上長者、幼童、高風險慢性病人等十一類高風險族群。第二階段則自十一月一日開打，接種對象新增五○至六十四歲等無高風險慢性病成年人。

