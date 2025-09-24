快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

聽新聞
0:00 / 0:00

假日急症中心 最快11月北桃試行

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部規畫「輕症急診中心」，預計11月於台北、桃園兩市先行上路。圖為醫院急診室。圖／聯合報系資料照片
衛福部規畫「輕症急診中心」，預計11月於台北、桃園兩市先行上路。圖為醫院急診室。圖／聯合報系資料照片

為紓解急診壅塞，衛福部石崇良健保署長任內規畫「假日急症中心」，原定六都於十月上路，但受限於經費，時程往後延，將在十一月台北市、桃園市試行，各自選定三處據點，於周日、連續假日期間每日上午八時至晚間十二時提供內科兒科、外傷處理等醫療服務。

石崇良昨表示，健保署共擬會議將於本周討論此案，通過後需依規定完成公告，最快十一月實施，目前以台北市、桃園市最積極，因為兩位衛生局長都具有急診專業醫療背景，清楚急診壅塞的背後原因，樂於配合新制，兩市各自開設三個假日急診據點。

以台北市為例，目前規畫於台北市聯合醫院的院外門診中心，主因為空間較大，醫療設備符合需求。至於桃園市，正媒合地區型醫院，石崇良表示，依據現行規定，低於一百床的地區醫院因醫事人力不足，無須成立急診部門，透過此項計畫，可結合及妥善運用社區醫護人力。

「假日急症中心」提供哪些醫療服務？石崇良表示，運作時間為周日或連續假日上午八時至晚上十二時，設置內科、兒科、外科等基礎科別，收治輕症、輕傷等患者，例如，被菜刀劃傷、機車意外事故等簡單傷口清潔、縫合，或幼兒生病發燒等。

此外，「假日急症中心」也提供Ｘ光檢驗、抽血檢驗、慢性處方箋領藥等醫療服務，盼有效紓解大醫院急診人流，進而敦促患者能夠分散就醫，達到健保政策最佳構想「輕急症」分流，也就是急診病人不一定都得至醫學中心就醫。

石崇良指出，本周四共擬會將討論台北市、桃園市等六間「假日急症中心」的最終地點，以及如何收取急診費用。

石崇良 健保署 桃園 患者 醫學中心 衛生局 地區醫院 衛福部

延伸閱讀

商保、健保都省錢！石崇良：在宅醫療保單擴及門診治療 年底可望上市

桃園、台北先行！假日急診中心最快11月上路 石崇良：已選定6處場域

醫美亂象頻傳…「直美」現象將走入歷史 衛福部宣示嚴管年底上路

「超人醫師」徐超斌離世 石崇良：繼續提升醫療 不讓他失望

相關新聞

中藥大廠驚爆非法製藥 港香蘭晚間聲明道歉：全面停工回收

本土中藥大廠港香蘭在衛福部稽查被發現，不但在未獲許可的非GMP區域製造產品，甚至批號紀錄造假，涉嫌多項重大違規，形同在做...

跨世代愛與希望交織感動 「以愛之名．閃耀凡星」公益音樂會座無虛席

財團法人熱愛生命文教基金會主辦「2025以愛之名．閃耀凡星公益音樂會」於本月21日在國立台中教育大學寶成演藝廳盛大舉行，...

維也納少年合唱團「舒伯特團」 10月來台展天籟

來自奧地利的國寶維也納少年合唱團，每年都有訪台行程，10月維也納少年合唱團的「舒伯特團」將來台，由義大利籍尼可洛·莫雷羅...

一年期在宅醫療保單 有望年底上路

現有商業醫療保險規定，必須住院才能申請理賠，但許多癌友只需門診化療，不用住院，引發不少爭議。為此，衛福部與金管會研商後擬...

流感大流行 門診、急診單周增13%

國內流感疫情正式進入流行期，上周類流感門急診就診十一萬五九三○人次，較前一周上升一成三。許多學校爆發群聚感染，雲林衛生局...

假日急症中心 最快11月北桃試行

為紓解急診壅塞，衛福部長石崇良在健保署長任內規畫「假日急症中心」，原定六都於十月上路，但受限於經費，時程往後延，將在十一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。