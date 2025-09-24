假日急症中心 最快11月北桃試行
為紓解急診壅塞，衛福部長石崇良在健保署長任內規畫「假日急症中心」，原定六都於十月上路，但受限於經費，時程往後延，將在十一月台北市、桃園市試行，各自選定三處據點，於周日、連續假日期間每日上午八時至晚間十二時提供內科兒科、外傷處理等醫療服務。
石崇良昨表示，健保署共擬會議將於本周討論此案，通過後需依規定完成公告，最快十一月實施，目前以台北市、桃園市最積極，因為兩位衛生局長都具有急診專業醫療背景，清楚急診壅塞的背後原因，樂於配合新制，兩市各自開設三個假日急診據點。
以台北市為例，目前規畫於台北市聯合醫院的院外門診中心，主因為空間較大，醫療設備符合需求。至於桃園市，正媒合地區型醫院，石崇良表示，依據現行規定，低於一百床的地區醫院因醫事人力不足，無須成立急診部門，透過此項計畫，可結合及妥善運用社區醫護人力。
「假日急症中心」提供哪些醫療服務？石崇良表示，運作時間為周日或連續假日上午八時至晚上十二時，設置內科、兒科、外科等基礎科別，收治輕症、輕傷等患者，例如，被菜刀劃傷、機車意外事故等簡單傷口清潔、縫合，或幼兒生病發燒等。
此外，「假日急症中心」也提供Ｘ光檢驗、抽血檢驗、慢性處方箋領藥等醫療服務，盼有效紓解大醫院急診人流，進而敦促患者能夠分散就醫，達到健保政策最佳構想「輕急症」分流，也就是急診病人不一定都得至醫學中心就醫。
石崇良指出，本周四共擬會將討論台北市、桃園市等六間「假日急症中心」的最終地點，以及如何收取急診費用。
