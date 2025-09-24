喬治亞舞團 雙十跳天鵝湖

經典芭蕾鉅作「天鵝湖」，十月十日至十九日在台北、高雄展開一場場華麗且深情的藝術盛宴。擁有一七五年歷史的喬治亞國家芭蕾舞團，由前波修瓦與美國芭蕾團的傳奇首席舞者妮娜・安娜妮婭舒薇莉擔綱藝術總監的帶領下，舞團近年以嶄新氣象席捲世界舞台。

喬治亞國家芭蕾舞團暌違十年再度登台，期盼重現世界級一流演出。演出進入最後倒數，購票請上udn售票網或電洽客服專線02-26491688。

商品推薦