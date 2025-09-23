快訊

買氣淡 蛋價每斤降3元

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

由於市場雞蛋需求下降，中元節後買氣持續不佳，許多蛋商存量不少，台北市蛋商公會昨開會決議，本周蛋價調降三元，產地價由每台斤卅一點五元，降為廿八點五元，批發價明起由四十一元，降至卅八元。

根據農業部最新公布的雞蛋產銷資訊顯示，目前蛋雞約三七○六萬隻，每日可供應十二萬六千箱，與近兩周產量差異不大，若以國人每日需求十二萬箱計算，已可滿足國人每日所需。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，由於雞蛋買氣依舊不好，加上許多蛋商庫存都滿多的，因此開會決議每台斤調降三元，產地價降為廿八點五元，批發價則在明天降為卅八元。

不過先前由於不滿蛋商長年掌控雞蛋報價機制，中華民國養雞協會宣布自九月起，雞蛋產地價改由蛋農自行報價。中華民國養雞協會表示，農業部目前已核准改版，同意將於家禽行情揭露平台的養雞協會既有登錄功能項下，新增「雞蛋產地交易行情」價格資訊提供項目。

中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，現階段雞蛋產量確實過多，本周產地價與北市蛋商公會報價同步，均為每台斤廿八點五元，但也強調蛋價一定要合理，希望蛋商公會報價前雙方能先協調。

劉威志則說，蛋價調整除了看產地端還要看銷售端，畢竟現在雞蛋產銷還是包銷制，產地端比較沒辦法感受到市況變化，照理說蛋價還是應參考蛋商公會的報價為主。

有蛋農表示，最重要的還是價格要合理，希望產地價能真實反映墊高的生產成本。

