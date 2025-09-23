高鐵新車後年上路 全車廂可充電、斷電可自走10公里

台灣高鐵與日立東芝聯盟簽訂十二組新世代列車組採購契約，新車型號確定將命名為「Ｎ７００ＳＴ」。高鐵董事長史哲表示，第一輛新車將於二○二七年下半年上路，後續每二至三個月增加新車，二○二八年底全數上線。

台灣高鐵新世代列車「Ｎ７００ＳＴ」，以日本行駛於東京到九州的新款車型「N７００Ｓ」為參考系統，新車共有廿三個亮點，包含緩降餐桌、座椅掛鉤、座椅充電、車廂內到站燈光提醒、行李放置區增加、全彩液晶螢幕顯示雙層資訊、免治馬桶、車門到站提醒燈等。

此外，標準車廂座椅顏色將從過去的青綠色，變成明亮青色調，座椅改為下沉式座椅；商務車廂座椅則為下沉「包覆式」座椅，並增加閱讀燈、側面桌板、加大腳踏板，而座椅顏色則從過去的紫色改為褐色調。

台灣高鐵系統研發處高級工程師謝昀典表示，今年丹娜絲颱風來襲，高鐵嘉義路段跳電，導致深夜有三台高鐵列車斷電卡在軌道上。為預防類似事件發生，Ｎ７００ＳＴ裝置備援鋰離子電池，當列車行駛間遭遇緊急情況、無外部電力可供應的狀態下，可自力緩慢以時速卅公里，駛離隧道或橋梁，至安全處所，最遠可走十公里。

