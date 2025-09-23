快訊

人物側寫／勞動政策深水區 等部長開局

聯合報／ 本報記者葉冠妤

去年底臨危受命接任勞長的洪申翰，在頻頻失分的內閣團隊中，被視為救援投手，而洪申翰也不負眾望，初上任就在北分署霸凌案表現驚人的壓制能力，火速重啟調查，擴大咎責二級主管。然而許多重大勞動政策，例如勞保年金改革、開放服務業移工、外籍家庭幫傭等不僅裹足不前，也看不出態度；導致洪申翰上任至今十個月，雖未失分，卻也沒有拿下分數。

洪申翰去年底臨危受命接任勞長，從環保專業跨域勞動，跌破眾人眼鏡；但也看出，身為賴清德總統「民主活水連線」核心成員的他，深受卓揆信任，勞動部霸凌案燒出的大火，必須交給親信來滅火。

作為救援投手，洪申翰的拆彈表現得當。上任初期，重啟北分署霸凌案調查，擴大咎責二級主管、導正向上管理風波，更推動策進作為回應就安基金濫用沉痾，迅速管控局面。

除上任第一周鬧出周末加班的「慣老闆」爭議，此後的局數，洪申翰幾乎再無失分。不只善於壓制化解危機，出身社運團體的他，更懂得安撫之道，牽制外部批評聲音。

然而，缺乏豐富的行政治理經驗，對部屬沒有足夠的信任感，洪申翰幾乎事必躬親。據聞，勞動部「排隊」公文一籮筐，都等著部長裁示才能往下一步走，頻繁的討論會議，不只犧牲部屬休息時間，更因他謹小慎微，任何產生漏洞的可能性，便要全力防堵，導致政策進度虛耗、拖延。

細數洪申翰上任至今，推動「育嬰留停照顧彈性化」上路，值得肯定。但諸如擴大引進跨國勞動力，以及歷任執政者不敢動的退休金制度改革，這些勞動政策的「深水區」，洪部長其實還未真正開局、迎戰。提醒部長，既然內心已做出選擇，就不要害怕批評指教，勇敢投出第一球。

