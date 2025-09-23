快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

走進慢城南庄 深入泰雅祕境

聯合報／ 本報訊

走進榮獲國際慢城認證的苗栗南庄，有行旅將帶領旅人深入泰雅祕境石壁部落，體驗苧麻染織技藝，走訪賴唐鴉家庭美術館，見學木雕、陶藝與手工釀醋，夜宿靜謐山林中的格拉斯行館。於「KAORI Dining料理工作室」享用私廚料理，並於景觀餐廳「山行玫瑰」品味午間盛宴。

三天二夜旅程十二月七日至十二月九日。一對一行程說明會，報名請洽02-8643-3905、8643-3543，或瀏覽有行旅官網

