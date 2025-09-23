快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

評估照顧留停 洪申翰：先等長照3.0上路

聯合報／ 記者葉冠妤／專訪
勞動部宣布實施彈性育嬰留停，預計明年元旦上路。圖／聯合報系資料照片
勞動部宣布明年實施彈性育嬰留停，反觀長照家庭卻無相關職場彈性措施，前勞長何佩珊為此曾提出「照顧留停」，但無下文。勞動部長洪申翰接受本報專訪時表示，這須從整體照顧政策檢視，因長照三點○即將上路，未來若民眾仍有需求，再進一步檢視職場制度如何調整。

不過「照顧留停」的評估隨著何佩珊卸任後跟著石沉大海。洪申翰認為，長照、照顧留停的概念可以討論，但勞工究竟有沒有需求，須從整體照顧政策來看。

他解釋，適逢長照三點○上路之際，衛福部預計投入更多資源來提高服務滲透率，現行須等接下來的照顧圖像成形，才能進一步檢討職場制度有沒有需要配合、調適的地方。也就是待長照三點○上路後，才能檢視勞動法規如何回應具體需求。

至於長照另一仰賴對象外籍看護幾乎全年無休，不僅移工來源國喊著要求提高薪資，移工團體也倡議提升看護工勞動條件。洪申翰說，台灣外籍看護聘雇模式綁在家庭內，個別家庭經濟條件殊異，不見得每個家庭經濟寬裕，這幾年已陸續開展擴大喘息、短期照顧資源，衛福部本月也放寬讓有聘雇外籍看護者也能申請「照顧及專業服務」。

此外，國內重大職災率下降牛步，尤其營造業更是歷來職災「死亡之組」。洪申翰說，光靠勞檢不是辦法，最快十月端出新的減災計畫，預計透過公私合作，針對不同行業擴大輔導團隊機制，由民間專業人士協同進場，也將打造「營造業履歷平台」，讓業主尋找合作廠商時有所參考，並給予職災勞工法律、調查上的支持。

