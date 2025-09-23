勞長：政府有責先照顧低薪勞工

美國對等關稅衝擊下，明年最低工資漲不漲，周五審議。儘管當前國際經濟情勢多變，增添審議難度，但勞動部長洪申翰接受本報專訪時強調「政府有優先照顧低薪勞工的責任」，還說同樣身處國際貿易衝擊中的其他國家，也陸續決議調升明年最低工資，有些調幅還不小，是值得今年審議參考的訊息。

至於經濟部長龔明鑫日前喊話指稱「過去的（審議）公式，今年不適當」，引發外界議論。洪申翰認為，這不是公式的問題，如何達成各方雖不滿意、但可接受的共識，「過去的審議經驗很重要。」

洪申翰強調，國內受美國關稅影響的減班休息人數持續飆升，最低工資如何對低薪勞工有多一點幫忙，同時兼顧受衝擊的產業，一定會是今年審議的重點。

洪申翰將首次主持最低工資審議，他表示，最低工資要不要調、如何調，會尊重勞資政學四方委員合議。但他認為，討論最低工資不該只是勞資間的拉扯、討價還價，須看到調整最低工資的意義與效果。

他說，尤其低層勞工的薪資議價能力有限，受物價波動的影響卻相對劇烈，有賴政府協助應對生活成本的上升，保障生活與經濟安全，這也是近九年連續調升最低工資的原因，就勞動部立場，需要優先站在弱勢勞工這邊來思考，也是勞動部必須盡到的責任。

洪申翰還舉例，上任後走訪就業博覽會，觀察到薪資區域落差，部分職缺的薪資非常貼近最低工資，尤其在中南部，「你就會知道調整最低工資，對邊際勞工有實質、直接的幫助」，外界常誤解漲最低工資只嘉惠產業移工，其實本國勞工受益人數遠多過移工。

洪申翰說，面對美國對等關稅、匯率波動等不確定性，很清楚中小企業、傳統製造業受到的衝擊，但綜觀來看，國際貿易變局不是台灣獨有挑戰，各國皆身在其中，即便如此，歐洲、亞洲一些國家仍視維持低薪勞工的實質購買力為重要目標，陸續拍板調升明年最低工資，有些調幅還不小，這是值得審議委員參考的訊息。

外界推測今年將比照疫情期間作法，提供受創產業薪資補貼，龔明鑫日前也透露已與勞動部討論配套，洪申翰則說，過去經驗都願意參考，但未必一模一樣。

