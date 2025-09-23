今彩539第114231期 頭獎槓龜
今彩539第114231期開獎，中獎號碼06、20、37、33、19；派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎123注中獎，每注獎金新台幣2萬元。
3星彩中獎號碼939，壹獎197注中獎，每注獎金1萬元。
4星彩中獎號碼4877，壹獎14注中獎，每注獎金10萬元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。
