今彩539第114231期 頭獎槓龜

華山基金會汐止站，在地服務，為了讓長期以來關懷獨居長輩的志工們能夠放鬆一下、也進行情感交流，在江北市民活動中心舉辦義工聯誼活動，當天是以時令的地瓜為主題，帶著義工們一起搓地瓜圓，里長謝祚敏更發動里內志工，準備地瓜粥、炸薯條等美味佳餚一起共餐。

2025-09-23 19:33