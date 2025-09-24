兒少教育發展帳戶 嘉縣達8成開戶、高雄僅5成遭點名改善

中央推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，每月存入一筆存款至專戶，政府也會撥入相同金額，至18歲為止。嘉義縣開戶率高達8成，但高雄市近3年開戶數僅5.5成上下，且繳存率逐年下滑，審計部要求高雄市社會局加強宣導。社會局回應，已提供禮券鼓勵，開戶數已有增加。

兒少教育發展帳戶條件為2016年1月1日以後出生至年滿18歲期間，符合低收入戶、中低收入戶和長期安置的兒少，均有資格向臺灣銀行設立發展帳戶。

帳戶分為開戶金、自存款和政府提撥款，開戶金1萬元，自存款為兒少本人或法定代理人每月存入款項，每年合計最高能存1萬5千元，政府會存入相同數額；地方政府並與法定代理人簽約，約定每月存入金額，存款不會列入家庭財產計算，滿18歲後可申請提領總額。

嘉縣有737名兒少符合開設帳戶資格，開戶率達8成以上，穩定繳存人數也自2021年的207人，逐年攀升至今年上半年487人，顯示政策已見具體成效。

但高雄符合開戶資格人數與開戶率相比，2022至2024年開戶率僅為5.5成上下，且開戶者有約15%未繼續存款，繳存率逐年下滑。

審計部查核後認為高雄市社會局宣導不足，應拉高開戶率、繳存率。

社會局解釋，此政策因期程較長，無法立即得到成果，或家戶另有其他規畫，導致開戶和持續繳存意願難提升。為改善情況，新開戶或恢復繳存者，分別提供獎勵金500元禮券，截至上月累計開戶數3181戶，已較前3年提升，會持續鼓勵。

