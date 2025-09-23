大樂透頭獎槓龜 下期獎金1億元
大樂透第114090期今晚開獎。中獎號碼為27、25、45、14、22、05，特別號03；派彩結果，頭獎槓龜，下期獎金保證新台幣1億元。
大樂透加開71組100萬獎項開出情形，71組中開出10組，總中獎注數為13注，其中7組為單注中獎，3組為2注均分，本期尚有61組100萬獎項未開出，將於次期（26日）繼續加開。
貳獎1注中獎，獎金456萬2303元。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。
