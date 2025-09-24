快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

能量飲提神？醫師：恐愈喝愈累

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
能量飲喝多，會引發心悸、干擾睡眠、焦慮。圖／AI生成
小小一罐能量飲料，真的能提神嗎？許多人習慣在工作前喝提神飲料，或是來不及吃早餐，用能量飲充飢止渴。兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷表示，市售能量飲含有咖啡因、牛磺酸和維生素B群等成分，雖然可以在短時間內提神，但「醒腦」只是暫時性，過量攝取咖啡因，恐造成身體耗竭。

能量飲料又稱機能飲料，喝起來口感類似汽水，雖然熱量不高，含糖量卻很驚人。尤其咖啡因含量高，一天喝一罐以上就可能超標。王律婷指出，部分能量飲的咖啡因含量，超過青少年單日建議攝取上限的100毫克。標榜「零卡」、「無糖」，可能添加代糖，喝多會引發心悸、干擾睡眠、焦慮。

市售能量飲口味多元，王律婷觀察，「能量飲推薦」、「哪個能量飲最好喝」成為青少年的熱搜關鍵字。

據BBC報導指出，英國政府正研擬全面禁止向16歲以下兒童與青少年販售能量飲，理由是這類飲品的高糖與高咖啡因，可能損害孩子的健康、專注力和學習能力。

青少年的神經系統仍在發育，對咖啡因的耐受度也較差，攝取高濃度飲品容易出現過度刺激反應。據「American Journal of Lifestyle Medicine」期刊研究，攝取咖啡因達200毫克時，可能會失眠、情緒波動、緊張、腸胃不適與頭痛等；超過400毫克，則可能引發心悸、心律不整、癲癇與肝腎疾病。

「喝能量飲真的很有效！」王律婷表示，飲用後約15分鐘到1小時內，咖啡因會阻斷大腦釋放「該休息了」的腺苷訊號，讓人短時間內不容易感到疲倦，但這只是向身體「預支精力」，等效果過去反而覺得更累、更無力，甚至干擾睡眠節奏。習慣喝能量飲的人，易陷入「愈累愈想喝，愈喝愈累」的惡性循環。

王律婷提醒，別把能量飲當成普通飲料，若長期有疲勞或精神不濟，應該檢視作息、睡眠品質及生活飲食。調整作息可從睡眠、飲食、運動著手，建立健康的生理時鐘，才能有效改善精神狀態。

1.規律睡眠：青少年每日應睡滿8至10小時，不要養成熬夜習慣，有礙學習。

2.均衡飲食：早餐建議蛋白質、高纖碳水與蔬果，補充足量水分，但睡前不宜一次大量飲水，避免高糖點心、飲品或能量飲料造成刺激性疲勞。

3.適度運動：每天維持15至30分鐘的戶外運動，提升腦內啡分泌、幫助清醒感。

4.睡前節制：避免睡前滑手機過度刺激，調整生理時鐘，較容易恢復體力。

