退休力／骨鬆是沉默殺手 壺鈴運動強肌健骨

醫界認為，骨鬆是「沉默殺手」，一旦因骨鬆而產生髖關節骨折、脊椎骨折，病患不僅可能臥床、失能，一年內死亡率更高達兩成之多。有研究顯示，「負重站姿訓練」可幫助刺激骨質強健，肌力也可獲得鍛鍊，像壺鈴運動，就是一種不錯的負重站姿訓練。

運動教練田玉笛解釋，壺鈴運動主要是透過自己身體的重量，加上壺鈴重量而達到訓練效果，有學員反饋，自從開始規律做壺鈴運動，原本常出現腰痠背痛，也有好轉跡象。

搭配治療、飲食 提升骨質密度

田玉笛觀察到，現在許多人都習慣於靜態生活，並且以坐姿為主，但骨質需要負重刺激，才會比較強健，相較於坐姿，當一個人站立的時候，骨骼就會自然承受全身重量，此時，身體就是在進行負重站姿訓練，如果站立又手提壺鈴，訓練效果更好。

在田玉笛的課程當中，她會先教基礎動作，協助學員站得更穩、更到位，再以循序漸進的方式指導學員進行各項壺鈴運動，並在學員身體許可的狀況下，設立個人化目標，讓每個人在運動過程中更有成就感，也更有自信。

提升肌力、平衡感 可防止跌倒

事實上，骨鬆族群最擔心跌倒、骨折，在田玉笛的印象中，曾有一名年約50歲女性學員，原本有骨鬆問題，後來參加壺鈴運動後，搭配治療、飲食等，經過一段時間，骨質密度獲得明顯提升；也有學員表示，過去常感覺「全身筋骨卡卡」，也常有腰痠背痛困擾，參與壺鈴等運動課後，全身感覺順暢許多，走路也變得比較穩，甚至和運動班同學相約到郊外健行、欣賞大自然美景，腳力提升許多。

田玉笛表示，壺鈴運動不僅可以刺激骨骼強健，也有助於肌力的提升、平衡感訓練與增加柔軟度等。「肌肉可以保護骨骼」，當肌力提升，身體穩定度就會增加，行動較不容易跌倒，往後拿取重物、提菜籃、抱小孩或出國提行李廂的時候，也比較不會受傷。

聯合報健康事業部將推出退休5力課程：「強肌運動系列─壺鈴增肌抗老防骨鬆」，田玉笛希望透過課程，學員可以進一步體會壺鈴運動的樂趣，並且交到一些志同道合的朋友，在生活中也能養成規律運動的習慣，更有能力追求自己想要的生活。

不過，田玉笛提醒，在報名課程之前，最好可以詢問專業醫師建議，並多了解自身健康、骨鬆狀況，醫師會建議適合的運動項目，運動強度須遵循醫師建議，會比較安全，也較能減少意外受傷風險。

退休5力課程─強肌運動系列「壺鈴增肌抗老防骨鬆」 周三課程日期 1.初階壺鈴訓練：10/1、10/8、10/15、 10/22 2.進階壺鈴訓練：11/5、11/12、11/19、11/26、12/10、12/17 上課時間：上午班10時40分至12時10分、下午班3時至4時30分（分兩個上課時段，請擇一時段上課） 周四課程日期 1.初階壺鈴訓練：10/02、10/09、10/16、 10/23 2.進階壺鈴訓練：11/06、11/13、11/20、11/27、12/11、12/18 上課時間：下午班2時30分至4時（2時10分開始報到） 上課地點：台北市青少年發展處4樓舞蹈教室（台北市中正區仁愛路一段17號4樓） 洽詢：02-8692-5588轉5869 報名：表單

