健康你我他／太極拳＋冥想 健身動腦身體好
在當代社會中，積極健腦藉以預防失智、維繫生活品質，已成全民關注的議題。如何運用多元策略來務實健腦，藉以在過了耳順，或從心所欲不逾矩之年（70歲）後，仍能達臻安定的新生活目標，實是一大考驗。
常言道，養身又健腦，失智不上身。要活得自在，就要身心兼顧。「論語．微子篇」中有「四體不勤，五穀不分」的警示。反映於現代社會，就是提醒人要多動，頭腦才能活化，尤其是上了年紀的人。根據醫學研究，久坐又缺乏運動，會導致腦部血流減少、神經連結弱化，從而提高失智的風險。
已年逾八十的我，每天均步行到大安森林公園，藉此增強腿部肌力。同時可在林葉滴翠，芬多精滿溢的公園中，苦練拍打功、太極拳的白鶴亮翅、雲手、雙峰貫耳等招式運動，外加正向冥想，藉此進行呼吸調整、動靜轉化之健身兼動腦功能。
此外，廣泛的批判性閱讀與創意寫作、主持會議、聆聽演講、藉由網路與朋友聯繫、跟AI討論問題等，均充實了生活的樂趣，並激盪腦力及活化思維。忙碌的多模態生活，讓我樂在其中。
生老病死是無人能迴避的自然循環，即使是天選之人，也不例外。全球醫療研究組織普遍認為，若能展現毅力與恆心地運動、激盪腦力，讓臨老時的生活品質維繫正常與活化，則失智自然不會找上門。
