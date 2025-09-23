聽新聞
0:00 / 0:00
維也納少年合唱團「舒伯特團」 10月來台展天籟
來自奧地利的國寶維也納少年合唱團，每年都有訪台行程，10月維也納少年合唱團的「舒伯特團」將來台，由義大利籍尼可洛·莫雷羅（Niccolò Morello）擔任指揮，展現純淨天籟。
傳大藝術今天發布新聞稿表示，維也納少年合唱團創立於1498年，是世界著名合唱團；1918年之前，他們隸屬於宮廷，只為皇家獻唱，現在則是全球各地爭相邀請的合唱天使。史上多位著名音樂家年幼時都曾加入此團，包括「交響樂之父」海頓及「歌曲之王」舒伯特等。
維也納少年合唱團由9至14歲男童組成，招牌水手服、黃鶯般歌聲風靡全球，成為許多愛樂者童年的共同記憶。這次訪台，合唱團將帶來史特勞斯的「華爾滋」及「波卡舞曲」、世界名曲、聖歌及奧地利民謠等，也不例外準備台灣歌要獻給台灣的愛樂者。
維也納少年合唱團將於10月18日在高雄衛武營音樂廳、21日在台北國家音樂廳、22日在新竹市演藝廳、23日在台中市中山堂演出。
🌀颱風最新動態
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️Flightradar24也驚嘆！強颱樺加沙降臨班機全閃避 僅它強勢穿越「擦過颱風眼」
▪️樺加沙颱風漸遠離 氣象署：「這些縣市」超大豪雨下到晚上
▪️最新風雨預測出爐！ 明天5縣市風雨達停班課標準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言