維也納少年合唱團「舒伯特團」 10月來台展天籟

中央社／ 台北23日電
維也納少年合唱團由9至14歲男童組成，招牌水手服、黃鶯般歌聲風靡全球，成為許多愛樂者童年的共同記憶。圖／傳大藝術提供

來自奧地利的國寶維也納少年合唱團，每年都有訪台行程，10月維也納少年合唱團的「舒伯特團」將來台，由義大利籍尼可洛·莫雷羅（Niccolò Morello）擔任指揮，展現純淨天籟。

傳大藝術今天發布新聞稿表示，維也納少年合唱團創立於1498年，是世界著名合唱團；1918年之前，他們隸屬於宮廷，只為皇家獻唱，現在則是全球各地爭相邀請的合唱天使。史上多位著名音樂家年幼時都曾加入此團，包括「交響樂之父」海頓及「歌曲之王」舒伯特等。

維也納少年合唱團由9至14歲男童組成，招牌水手服、黃鶯般歌聲風靡全球，成為許多愛樂者童年的共同記憶。這次訪台，合唱團將帶來史特勞斯的「華爾滋」及「波卡舞曲」、世界名曲、聖歌及奧地利民謠等，也不例外準備台灣歌要獻給台灣的愛樂者。

維也納少年合唱團將於10月18日在高雄衛武營音樂廳、21日在台北國家音樂廳、22日在新竹市演藝廳、23日在台中市中山堂演出。

維也納 音樂 奧地利

