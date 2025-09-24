運動處方 建立全民運動必要條件
運動部部長李洋提出「落實全民運動」的主張，希望國人藉由運動來達到健身的目的。建立「運動處方」則是全民運動的必要條件。
其實運動帶來的好處很多，分析大部分積極投入運動的目的，最近隨機問卷近500人的結論顯示：70%年輕族群是為了減肥或體重控制，65%中老年人是為了防止肌少症或健康因素而運動。
這些帶著目的之動機者，卻只有約40%的人有持續運動。不想或沒有繼續運動的原因，70%的人認為無法達成原來的預期目標，20%的人是因其他因素而放棄繼續運動。
分析問卷發現，會花時間或金錢去從事運動項目者，多少都會有一些既定目標，而在目標不如預期時，當然就會停頓或放棄。一些以運動減肥作訴求的人，開始運動時確實有明顯的減重效果，但約6到8周後就會出現停滯的現象，8到10周後也會出現反彈現象，這是醫學所稱的「運動抗耐性」問題。
要達到運動健身的目標，一定要是和醫學的領域有關連，要提升運動的效能及預期目標，就一定要有專業的「運動處方」介入。
運動強身已是普世認同的模式，如能及早建立專業的「運動處方」制度，相信對於國民健康的提升，慢性疾病罹患率的降低，都會有顯著的效能。
運動處方的建立，可以從以下3大原則來進行：
1.依據參與者的需求而量身訂做「處方」，如有代謝症候群的患者，其處方的內容包括：運動強度、運動頻率、運動模式（含有氧運動及肌耐力重訓的比率）及運動的時間等參數。
2.參與運動處方的開立者，包括經過專業訓練後取的認證者的醫師、職能治療師、營養師等，執行面可委請經專業訓練過的體適能教練，依據專業醫事人員的處方進行實際的指導。
3.健身的運動處方項目，可以把預防醫學的內容納編。台灣即將進入超高齡社會之際，運動在預防醫學的老化及病化的領域中也扮演重要角色。
