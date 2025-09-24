快訊

整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝

聽新聞
0:00 / 0:00

運動處方 建立全民運動必要條件

聯合報／ 劉伯恩／台灣健康體態管理醫學會常務理事兼發言人
建立「運動處方」，是全民運動的必要條件。圖／123RF
建立「運動處方」，是全民運動的必要條件。圖／123RF

運動部部長李洋提出「落實全民運動」的主張，希望國人藉由運動來達到健身的目的。建立「運動處方」則是全民運動的必要條件。

其實運動帶來的好處很多，分析大部分積極投入運動的目的，最近隨機問卷近500人的結論顯示：70%年輕族群是為了減肥或體重控制，65%中老年人是為了防止肌少症或健康因素而運動。

這些帶著目的之動機者，卻只有約40%的人有持續運動。不想或沒有繼續運動的原因，70%的人認為無法達成原來的預期目標，20%的人是因其他因素而放棄繼續運動。

分析問卷發現，會花時間或金錢去從事運動項目者，多少都會有一些既定目標，而在目標不如預期時，當然就會停頓或放棄。一些以運動減肥作訴求的人，開始運動時確實有明顯的減重效果，但約6到8周後就會出現停滯的現象，8到10周後也會出現反彈現象，這是醫學所稱的「運動抗耐性」問題。

要達到運動健身的目標，一定要是和醫學的領域有關連，要提升運動的效能及預期目標，就一定要有專業的「運動處方」介入。

運動強身已是普世認同的模式，如能及早建立專業的「運動處方」制度，相信對於國民健康的提升，慢性疾病罹患率的降低，都會有顯著的效能。

運動處方的建立，可以從以下3大原則來進行：

1.依據參與者的需求而量身訂做「處方」，如有代謝症候群的患者，其處方的內容包括：運動強度、運動頻率、運動模式（含有氧運動及肌耐力重訓的比率）及運動的時間等參數。

2.參與運動處方的開立者，包括經過專業訓練後取的認證者的醫師、職能治療師、營養師等，執行面可委請經專業訓練過的體適能教練，依據專業醫事人員的處方進行實際的指導。

3.健身的運動處方項目，可以把預防醫學的內容納編。台灣即將進入超高齡社會之際，運動在預防醫學的老化及病化的領域中也扮演重要角色。

運動 醫學 健身

延伸閱讀

籃球／李洋領軍運動部參加新聞盃 進帳5分自評只有60分

運動部／李洋部長上任一周感想 直呼：真的不容易！

運動部／推掉千萬代言 李洋親曝現在心思

李洋任見證人 黃捷簽署IWG女性與運動宣言

相關新聞

中藥大廠驚爆非法製藥 港香蘭晚間聲明道歉：全面停工回收

本土中藥大廠港香蘭在衛福部稽查被發現，不但在未獲許可的非GMP區域製造產品，甚至批號紀錄造假，涉嫌多項重大違規，形同在做...

跨世代愛與希望交織感動 「以愛之名．閃耀凡星」公益音樂會座無虛席

財團法人熱愛生命文教基金會主辦「2025以愛之名．閃耀凡星公益音樂會」於本月21日在國立台中教育大學寶成演藝廳盛大舉行，...

維也納少年合唱團「舒伯特團」 10月來台展天籟

來自奧地利的國寶維也納少年合唱團，每年都有訪台行程，10月維也納少年合唱團的「舒伯特團」將來台，由義大利籍尼可洛·莫雷羅...

一年期在宅醫療保單 有望年底上路

現有商業醫療保險規定，必須住院才能申請理賠，但許多癌友只需門診化療，不用住院，引發不少爭議。為此，衛福部與金管會研商後擬...

流感大流行 門診、急診單周增13%

國內流感疫情正式進入流行期，上周類流感門急診就診十一萬五九三○人次，較前一周上升一成三。許多學校爆發群聚感染，雲林衛生局...

假日急症中心 最快11月北桃試行

為紓解急診壅塞，衛福部長石崇良在健保署長任內規畫「假日急症中心」，原定六都於十月上路，但受限於經費，時程往後延，將在十一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。