跨世代愛與希望交織感動 「以愛之名．閃耀凡星」公益音樂會座無虛席

財團法人熱愛生命文教基金會主辦「2025以愛之名．閃耀凡星公益音樂會」於本月21日在國立台中教育大學寶成演藝廳盛大舉行，現場座無虛席。這場音樂會不僅是一場精彩的表演，更是一場跨世代、跨地域的愛與希望交會，透過音樂與生命故事，深深觸動人心。

音樂會匯聚來自不同地域與背景的演出團隊，包括熱愛生命文教基金會凡星樂團、台中市和平區德芙蘭室內弦樂團、南投縣信義鄉豐丘國小Salitung動舞團、清流部落谷路邦大地劇場，及台中婦幼社區關懷據點。

六個單位、80位成員輪番上陣，透過音樂、舞蹈及戲劇展現生命力與熱情，以藝術形式傳遞跨世代的愛與希望。每一段演出充滿感動，展現不同文化、世代與背景的交融，讓全場觀眾深受啟發。

德芙蘭弦樂團孩子以琴聲優雅詮釋夢想，南投豐丘學童透過原民舞蹈展現生命力，台中關懷據點長輩則以震撼的木箱鼓與歌聲傳遞力量與韻律。

壓軸登場的凡星樂團以電音點燃全場，融合鋼琴、提琴、爵士鼓、木箱鼓、吉他、烏克麗麗、口風琴、Keyboard與Bass，展現孩子們純淨與澎湃的能量。團長小文在台上分享了自身感人的生命故事，真摯的言語讓現場觀眾感動萬分。

長期捐助的雲極建設盛玄燁總經理一句「我不是捐助你們，我是投資你們！」，激勵著台上所有孩子，最後全場大合唱《來去台東》，104歲李伯伯驚喜登台，歌聲與生命交融令全場動容，掌聲久久不息，成為音樂會最溫暖的亮點。

「音樂讓愛蔓延，舞台讓夢綻放。」熱愛生命文教基金會執行長方嘉綺說，凡星計畫一路走來，看見孩子在教育與音樂中找到自信，從手心向上到手心向下的轉變，學會同理與感恩，為未來種下希望，重下亮光。這場音樂會跨越世代與地域的演出，凝聚每一份愛與希望，讓觀眾深刻感受音樂背後生命力量與感動，傳遞愛與希望，創造無限可能。 「超萌」南投縣信義鄉豐丘國小Salitung動舞演出。圖／財團法人熱愛生命文教基金會提供。 熱愛生命文教基金會凡星樂團成員們展現青春活力。圖／財團法人熱愛生命文教基金會提供

