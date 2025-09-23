快訊

中央社／ 台北23日電

今彩539第114231期開獎，中獎號碼06、20、37、33、19。3星彩中獎號碼939，4星彩中獎號碼4877。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

中藥商港香蘭違反GMP被要求停產 衛福部：已請他廠增產確保供藥無虞

本土中藥大廠「港香蘭」因嚴重違反優良製造規範（GMP），衛福部中醫藥司要求全廠停止生產，並擴大預防性下架回收，共16項藥...

秋分該吃什麼？ 中醫提醒多吃「白色食物」補益肺氣、緩解秋燥傷肺

今天是節氣秋分，古云：「秋分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」白天與夜晚等長，象徵天地陰陽的均衡，也是秋季正式的中點，...

中藥大廠驚爆非法製藥 港香蘭晚間聲明道歉：全面停工回收

本土中藥大廠港香蘭在衛福部稽查被發現，不但在未獲許可的非GMP區域製造產品，甚至批號紀錄造假，涉嫌多項重大違規，形同在做...

搓地瓜圓、吃地瓜粥 華山基金會邀志工同樂

華山基金會汐止站，在地服務，為了讓長期以來關懷獨居長輩的志工們能夠放鬆一下、也進行情感交流，在江北市民活動中心舉辦義工聯誼活動，當天是以時令的地瓜為主題，帶著義工們一起搓地瓜圓，里長謝祚敏更發動里內志工，準備地瓜粥、炸薯條等美味佳餚一起共餐。

甲狀腺癌年增幅高居第二 女性發生率約為男性3倍

根據衛福部111年癌症登記報告，甲狀腺癌新發生人數為5601人，個案數將較於前一年增加近千人，增加逾2成，增幅排名第二。...

教師節連假疏運 台鐵提醒仍有餘位

台鐵今天表示，教師節連假疏運期間訂票踴躍，但仍有相當數量餘位可供選擇，旅客可多加利用

