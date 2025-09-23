秋分該吃什麼？ 中醫提醒多吃「白色食物」補益肺氣、緩解秋燥傷肺

今天是節氣秋分，古云：「秋分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」白天與夜晚等長，象徵天地陰陽的均衡，也是秋季正式的中點，更代表一年已經過了四分之三。中醫師張家蓓表示，今年秋天與中秋節只隔了13天，為雙節同月，所以氣候效應會疊加，要注意氣候變化保暖，並多攝取滋潤食物。

過了秋分之後，可以明顯感覺到「晝短夜長」的轉變，天氣也逐漸轉涼。從中醫的觀點來看，入秋後轉為乾燥，除了多補充水分，也要多吃富含膠質與水分的食材。所謂「秋吃白、病不來」，在五色中，白色入肺，秋天應該用「白色」食物來調理肺部，補益肺氣、增強呼吸道防禦能力。

張家蓓推薦，山藥、蓮藕、雪梨、銀耳、蓮子、白蘿蔔等白色食物具有清肺、潤肺、養肺的功效，是滋陽潤燥的好食材。不過，秋天容易「涼燥」，出現咳嗽或皮膚癢等症狀，辛香料或發散的食物盡量少吃，例如韭菜、蔥等，以免助熱生火。

秋季養生，張家蓓提醒「三不做」，首先是不貪涼，秋季天氣轉涼，但白天可能炎熱，日夜溫差大，不要過度貪圖涼爽，應注意保暖，避免忽冷忽熱感冒。再來是不悲秋，盡量少看讓人煩躁或是心情起伏太大的事物，慎防情緒疾病的發作。秋天不大補，不宜大魚大肉，因天氣變化大，多油膩恐增加心血管疾病。

國健署在臉書粉專「食在好健康」也分享秋日養生，餐盤可以多⼀點白色食物，順應時節緩解秋燥傷肺現象，也能預防感冒。從營養學角度解析，白色食物含有許多有益物質，例如硫化物、蘿蔔硫素，存在於大蒜、洋蔥、白花椰菜等，具有抗氧化與抗發炎的功效。

白目耳、洋菜、山藥、蓮藕等食物富含膳食纖維，能增加飽足感、刺激腸道蠕動。想要補充維生素C，可多吃白花椰菜、白蘿蔔含，可促進膠原蛋白形成，協助鐵質吸收，也具有抗氧化能力。

國健署提醒，餐餐均衡最重要，跟著「我的餐盤」多元攝取全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品、堅果種子六大類食物，能讓身體獲得足夠的膳食纖維、維生素等，營養更完整。

