快訊

「不排除縱火、開槍」故宮捷克特展遭威脅 陸委會接恐嚇信要求撤展

最新空拍畫面曝光 花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀「留橋墩孤立水中」

聽新聞
0:00 / 0:00

秋分該吃什麼？ 中醫提醒多吃「白色食物」補益肺氣、緩解秋燥傷肺

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
節氣秋分可對應「白色」食物來調理肺部，補益肺氣、增強呼吸道防禦能力。圖／123RF
節氣秋分可對應「白色」食物來調理肺部，補益肺氣、增強呼吸道防禦能力。圖／123RF

今天是節氣秋分，古云：「秋分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」白天與夜晚等長，象徵天地陰陽的均衡，也是秋季正式的中點，更代表一年已經過了四分之三。中醫師張家蓓表示，今年秋天與中秋節只隔了13天，為雙節同月，所以氣候效應會疊加，要注意氣候變化保暖，並多攝取滋潤食物。

過了秋分之後，可以明顯感覺到「晝短夜長」的轉變，天氣也逐漸轉涼。從中醫的觀點來看，入秋後轉為乾燥，除了多補充水分，也要多吃富含膠質與水分的食材。所謂「秋吃白、病不來」，在五色中，白色入肺，秋天應該用「白色」食物來調理肺部，補益肺氣、增強呼吸道防禦能力。

張家蓓推薦，山藥、蓮藕、雪梨、銀耳、蓮子、白蘿蔔等白色食物具有清肺、潤肺、養肺的功效，是滋陽潤燥的好食材。不過，秋天容易「涼燥」，出現咳嗽或皮膚癢等症狀，辛香料或發散的食物盡量少吃，例如韭菜、蔥等，以免助熱生火。

秋季養生，張家蓓提醒「三不做」，首先是不貪涼，秋季天氣轉涼，但白天可能炎熱，日夜溫差大，不要過度貪圖涼爽，應注意保暖，避免忽冷忽熱感冒。再來是不悲秋，盡量少看讓人煩躁或是心情起伏太大的事物，慎防情緒疾病的發作。秋天不大補，不宜大魚大肉，因天氣變化大，多油膩恐增加心血管疾病。

國健署在臉書粉專「食在好健康」也分享秋日養生，餐盤可以多⼀點白色食物，順應時節緩解秋燥傷肺現象，也能預防感冒。從營養學角度解析，白色食物含有許多有益物質，例如硫化物、蘿蔔硫素，存在於大蒜、洋蔥、白花椰菜等，具有抗氧化與抗發炎的功效。

白目耳、洋菜、山藥、蓮藕等食物富含膳食纖維，能增加飽足感、刺激腸道蠕動。想要補充維生素C，可多吃白花椰菜、白蘿蔔含，可促進膠原蛋白形成，協助鐵質吸收，也具有抗氧化能力。

國健署提醒，餐餐均衡最重要，跟著「我的餐盤」多元攝取全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品、堅果種子六大類食物，能讓身體獲得足夠的膳食纖維、維生素等，營養更完整。

秋分 保暖 食材 中醫

延伸閱讀

張嘴有喀喀聲常耳鳴、肩頸僵硬醫藥無效？中醫針灸治好

是老化還是失智？ 中醫授「2穴位」促進大腦清除廢物

7萬人僅用中藥治療 中醫115年納三高防治計畫

智慧針灸銅人系統助中醫教育數位化 彰基獲國際肯定

相關新聞

搓地瓜圓、吃地瓜粥 華山基金會邀志工同樂

華山基金會汐止站，在地服務，為了讓長期以來關懷獨居長輩的志工們能夠放鬆一下、也進行情感交流，在江北市民活動中心舉辦義工聯誼活動，當天是以時令的地瓜為主題，帶著義工們一起搓地瓜圓，里長謝祚敏更發動里內志工，準備地瓜粥、炸薯條等美味佳餚一起共餐。

秋分該吃什麼？ 中醫提醒多吃「白色食物」補益肺氣、緩解秋燥傷肺

今天是節氣秋分，古云：「秋分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」白天與夜晚等長，象徵天地陰陽的均衡，也是秋季正式的中點，...

中藥商港香蘭違反GMP被要求停產 衛福部：已請他廠增產確保供藥無虞

本土中藥大廠「港香蘭」因嚴重違反優良製造規範（GMP），衛福部中醫藥司要求全廠停止生產，並擴大預防性下架回收，共16項藥...

甲狀腺癌年增幅高居第二 女性發生率約為男性3倍

根據衛福部111年癌症登記報告，甲狀腺癌新發生人數為5601人，個案數將較於前一年增加近千人，增加逾2成，增幅排名第二。...

未來諾貝爾獎會直接頒給AI？ 中研院長廖俊智：量子電腦與核融合是關鍵

近年來，人工智慧（AI）發展快速，但要如何掌握未來的發展契機，台北榮總大師講堂今邀請中研院長廖俊智主講「未來社會：科技與...

商保、健保都省錢！石崇良：在宅醫療保單擴及門診治療 年底可望上市

衛福部日前與金管會及壽險業者研商全民健保與商業醫療保險相關議題，研擬推出在宅醫療保單。衛福部長石崇良說，隨醫療科技進展，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。