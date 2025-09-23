快訊

搓地瓜圓、吃地瓜粥 華山基金會邀志工同樂

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
華山基金會辦理義工聯誼，也希望有更多的伙伴能夠加入華山的大家庭，一起投入志工服務。 圖／觀天下有線電視提供
華山基金會辦理義工聯誼，也希望有更多的伙伴能夠加入華山的大家庭，一起投入志工服務。 圖／觀天下有線電視提供

華山基金會汐止站，在地服務，為了讓長期以來關懷獨居長輩的志工們能夠放鬆一下、也進行情感交流，在江北市民活動中心舉辦義工聯誼活動，當天是以時令的地瓜為主題，帶著義工們一起搓地瓜圓，里長謝祚敏更發動里內志工，準備地瓜粥、炸薯條等美味佳餚一起共餐。

華山基金會基隆新北區市站長顏緹武表示，華山基金會基隆新北區很高興來到汐止區江北里辦理義工聯誼，其實在中秋節前夕，義工伙伴都在準備獨居長輩的中秋關懷禮，趁著這時間舉辦聯誼，不但幫義工慶生一起團聚，其實志工伙伴很辛苦，平時要幫忙到宅做訪視，目前照顧了將近800位的獨居、失智症還有失能的長者，也希望有更多的伙伴能夠加入華山的大家庭，一起投入志工服務。

一位70幾歲的志工桃子奶奶說，擔任志工已經20年了，當初是認為自己也會老，很多人問為什麼要當志工，又沒有薪水，自己都回答，今天的老人就是明天的自己，有一天自己也會變成老人，所以，從50幾歲當志工到現在70多歲了，也有人說，自己已經是老人了，還在服務老人，覺得自己還可以動，就盡量幫忙，看到很多老人都沒辦法動就躺在那邊，自己可以出來做，就很開心了。訪視獨居長輩時，會和他們聊天，聽他們的故事，因為他們最需要的就是陪伴，這些也是自己持續下去的動力。

江北里長謝祚敏指出，跟華山基金會一起辦志工聯誼，有一起做地瓜湯圓，把古早的蒸籠拿出來蒸地瓜，再搓地瓜圓，然後再加入一些食材，做了一大鍋的地瓜湯圓，也準備了很多在地的食材，有阿姨帶了很多自己種的菜來結緣，包括冬瓜、絲瓜、地瓜、韭菜、還有炸薯條，主食是地瓜粥，一直以來和華山合作，只要自己還擔任里長，會一直持續下去。

華山基金會汐止站，在地服務，為了讓長期以來關懷獨居長輩的志工們能夠放鬆一下、也進行情感交流，在江北市民活動中心舉辦義工聯誼活動，當天是以時令的地瓜為主題,帶著義工們一起搓地瓜圓，里長謝祚敏更發動里內志工，準備地瓜粥、炸薯條等美味佳餚一起共餐。

