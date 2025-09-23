快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

聽新聞
0:00 / 0:00

甲狀腺癌年增幅高居第二 女性發生率約為男性3倍

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大醫院內科部副主任王景淵（左）表示，及早發現並透過手術治療，大多數甲狀腺癌患者整體預後相對良好。國家衛生研究院癌症研究所副所長蔡慧珍（右）。記者廖靜清／攝影
台大醫院內科部副主任王景淵（左）表示，及早發現並透過手術治療，大多數甲狀腺癌患者整體預後相對良好。國家衛生研究院癌症研究所副所長蔡慧珍（右）。記者廖靜清／攝影

根據衛福部111年癌症登記報告，甲狀腺癌新發生人數為5601人，個案數將較於前一年增加近千人，增加逾2成，增幅排名第二。台大醫院內科部副主任王景淵表示，甲狀腺癌發生率逐年上升，雖然9成甲狀腺癌為分化良好的甲狀腺乳突癌或濾泡細胞癌，仍有1成屬於高度惡性的未分化癌，治療棘手。

王景淵指出，甲狀腺癌以女性居多，發生率約為男性的3倍，衛福部統計發生率中位數為50歲，但年輕女性也有不少案例。甲狀腺癌可根據病變來源或組織形態分類，絕大多數甲狀腺癌屬於上皮細胞病變衍生的乳突癌及濾泡癌，手術摘除病灶後，接受碘-131的治療或追蹤，平均10年存活率可達9成。

甲狀腺癌常見治療方式為手術及放射性碘治療，如果發生局部復發或轉移，病灶無法手術、放射碘治療無效，或是不適用放射碘治療，標靶治療是主要的治療方式。王景淵說，目前有多種健保給付或自費的標靶藥物，一線以及二線的標靶藥物治療，讓甲狀腺癌接力治療變成可能。

國家衛生研究院癌症研究所副所長蔡慧珍指出，目前健保給付2種一線標靶藥物，但部分患者治療一段時間後對藥物產生抗性，也可能因為接受標靶藥物後出現較嚴重的副作用。根據臨床數據，新標靶藥物納入健保後，減少患者因經濟壓力而中斷治療的困境，確實有助於接受更完善的治療。

蔡慧珍以一名個案為例，7旬男性患者20年前確診甲狀腺癌，歷經多次復發與放射碘治療無效。後續雖曾使用一線標靶藥物，近期出現惡化，肺部腫瘤持續增大，甲狀腺球蛋白指數也攀升1000以上。在醫師評估下，今年開始接續其他標靶藥物治療，肺部腫瘤逐漸縮小，癌指數降至百以下，副作用也獲得控制。

抗癌藥物或多或少會有副作用，有些人會因為手足皮膚反應、腹瀉、虛弱無力等反應而萌生「不想治療」的念頭。蔡慧珍說，透過妥善的臨床照護與適當調整劑量，大部分患者都能有效緩解不適；而標靶藥物的接力治療，等於為疾病惡化的患者再開啟一道生機。

王景淵提醒，甲狀腺癌的症狀包括脖子觸摸到腫塊、吞嚥困難或有異物感、不明原因的聲音沙啞、呼吸困難等。出現異常症狀應及早就醫檢查，若確認為甲狀腺癌，早期治療往往能夠獲得良好控制；由於早期症狀不明顯，定期檢查更為重要。

甲狀腺 患者 健保

延伸閱讀

不只是小毛病！美腫瘤科醫師指4症狀是「罹癌警訊」 籲民眾切勿輕忽

市立醫院導入達文西機器人手術 高雄大同醫院精準醫療升級

2肝癌患者吃1蔬菜腫瘤竟變小 醫驚訝：簡直是謎團

他砸40萬做陰莖增大術 大字型陳屍手術台「下體仍勃起」

相關新聞

香蕉放冰箱為何會變黑？ 營養師揭真相：仍能吃，但易長細菌

不少人會把香蕉放進冰箱來延長保存，卻發現外皮很快整片變黑，營養師老辜提醒，這並不是腐爛，而是「冷害」現象。由於低溫造成果皮細胞受損，加上酚類氧化反應，使香蕉表皮出現黑斑或變黑，雖然果肉仍能食用，但甜度、香氣與部分營養素會減少，風味明顯不如常溫保存。

入秋首波東北季風被連續颱風打亂 他曝此時可能南下

目前在西北太平洋有2個颱風，除了中颱浣熊，還有逐漸遠離台灣的強颱樺加沙，但位於菲律賓東方外海的熱帶擾動92Ｗ，上午生成熱...

今年爆首例「副傷寒」本土病例 患者曾赴印度 疾管署：感染源待釐清

衛福部疾管署今公布今年國內首例副傷寒病例，為北部20多歲外籍男性，今年6月24日至8月7日期間有印度旅遊史，8月上旬前來...

甲狀腺癌年增幅高居第二 女性發生率約為男性3倍

根據衛福部111年癌症登記報告，甲狀腺癌新發生人數為5601人，個案數將較於前一年增加近千人，增加逾2成，增幅排名第二。...

未來諾貝爾獎會直接頒給AI？ 中研院長廖俊智：量子電腦與核融合是關鍵

近年來，人工智慧（AI）發展快速，但要如何掌握未來的發展契機，台北榮總大師講堂今邀請中研院長廖俊智主講「未來社會：科技與...

商保、健保都省錢！石崇良：在宅醫療保單擴及門診治療 年底可望上市

衛福部日前與金管會及壽險業者研商全民健保與商業醫療保險相關議題，研擬推出在宅醫療保單。衛福部長石崇良說，隨醫療科技進展，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。