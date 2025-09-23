甲狀腺癌年增幅高居第二 女性發生率約為男性3倍

根據衛福部111年癌症登記報告，甲狀腺癌新發生人數為5601人，個案數將較於前一年增加近千人，增加逾2成，增幅排名第二。台大醫院內科部副主任王景淵表示，甲狀腺癌發生率逐年上升，雖然9成甲狀腺癌為分化良好的甲狀腺乳突癌或濾泡細胞癌，仍有1成屬於高度惡性的未分化癌，治療棘手。

王景淵指出，甲狀腺癌以女性居多，發生率約為男性的3倍，衛福部統計發生率中位數為50歲，但年輕女性也有不少案例。甲狀腺癌可根據病變來源或組織形態分類，絕大多數甲狀腺癌屬於上皮細胞病變衍生的乳突癌及濾泡癌，手術摘除病灶後，接受碘-131的治療或追蹤，平均10年存活率可達9成。

甲狀腺癌常見治療方式為手術及放射性碘治療，如果發生局部復發或轉移，病灶無法手術、放射碘治療無效，或是不適用放射碘治療，標靶治療是主要的治療方式。王景淵說，目前有多種健保給付或自費的標靶藥物，一線以及二線的標靶藥物治療，讓甲狀腺癌接力治療變成可能。

國家衛生研究院癌症研究所副所長蔡慧珍指出，目前健保給付2種一線標靶藥物，但部分患者治療一段時間後對藥物產生抗性，也可能因為接受標靶藥物後出現較嚴重的副作用。根據臨床數據，新標靶藥物納入健保後，減少患者因經濟壓力而中斷治療的困境，確實有助於接受更完善的治療。

蔡慧珍以一名個案為例，7旬男性患者20年前確診甲狀腺癌，歷經多次復發與放射碘治療無效。後續雖曾使用一線標靶藥物，近期出現惡化，肺部腫瘤持續增大，甲狀腺球蛋白指數也攀升1000以上。在醫師評估下，今年開始接續其他標靶藥物治療，肺部腫瘤逐漸縮小，癌指數降至百以下，副作用也獲得控制。

抗癌藥物或多或少會有副作用，有些人會因為手足皮膚反應、腹瀉、虛弱無力等反應而萌生「不想治療」的念頭。蔡慧珍說，透過妥善的臨床照護與適當調整劑量，大部分患者都能有效緩解不適；而標靶藥物的接力治療，等於為疾病惡化的患者再開啟一道生機。

王景淵提醒，甲狀腺癌的症狀包括脖子觸摸到腫塊、吞嚥困難或有異物感、不明原因的聲音沙啞、呼吸困難等。出現異常症狀應及早就醫檢查，若確認為甲狀腺癌，早期治療往往能夠獲得良好控制；由於早期症狀不明顯，定期檢查更為重要。

