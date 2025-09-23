教師節連假疏運 台鐵提醒仍有餘位
台鐵今天表示，教師節連假疏運期間訂票踴躍，但仍有相當數量餘位可供選擇，旅客可多加利用。
今年教師節連假疏運期間為9月26日至30日，台鐵今天發布新聞稿表示，教師節連假訂票情形踴躍，部分熱門時段與路線座位雖已接近售罄，但提醒旅客仍有相當數量餘位可供選擇。
台鐵指出，依據最新餘位概況顯示，9月26日台北往花蓮方向，各時段均有座位可訂；台北往台東的列車，則以9月26日上午9時前餘位較多。
至於南部往返花東，如高雄－台東、台東－高雄區間，台鐵指出，9月26日與27日間亦尚有充足餘位；連假返程高峰的9月29日，花蓮、台東返北及南迴路線上午9時前仍保有一定空位。
台鐵說，旅客可透過「台鐵e訂通」APP、4大超商及官方網站查詢並完成購票，建議優先考慮尚有餘位的班次。
