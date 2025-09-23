未來諾貝爾獎會直接頒給AI？ 中研院長廖俊智：量子電腦與核融合是關鍵

近年來，人工智慧（AI）發展快速，但要如何掌握未來的發展契機，台北榮總大師講堂今邀請中研院長廖俊智主講「未來社會：科技與演變」。廖俊智說，未來AI幫忙解決人類的問題、發明新事物，相信在都不遠的將來，一旦實現的時候，「他不會太訝異」。但未來AI的發展仍有二大限制，包括資料運算及能源的取得，因此，量子電腦、量子運算、核融合將是未來的發展趨勢。

廖俊智說，以往到醫院談論的可能都是生老病死，今天則希望大家能放眼未來，可是，預測是困難的，特別是對未來的預測更是困難，但即便無法精準預測，也應該洞燭先機、開啟未來。

近年來，AI發展快速，2022年ChatGPT橫空出世，其大型語言模型解決了所有人夢想所達不到的事情。廖俊智說，ChatGPT可以改寫文章、擷取重點、回答問題、撰寫報告等，還學會人類如何說話、如何分析問題。他形容，2023年時的AI像個10歲的小天才，但隔了不到一年已經15歲的資優生，再過6個月已經像博士生了，甚至可以拿到奧林匹亞數學競賽的銀牌獎。

一般認為，現在AI已比一般的博士生，更比數學系的博士生都還要厲害，甚至全世界幾個著名數學家都已經開始用AI來幫忙解決數學問題，2024年10月諾貝爾獎頒給四位做AI的的研究人員。廖俊智指出，預想在未來某一年諾貝爾獎會直接頒給AI，不用人了。

但未來AI發展仍有二大限制為資料運算及能源取得。廖俊智說，現在AI公司為了取得能源要蓋電廠、做電力中心，未來恐只能靠核融合解決能源問題；除此之外，算力也是很大的問題，現在全世界的算力幾乎90%以上都靠NVIDIA（輝達）的GPU支撐，而NVIDIA90%都靠台積電的算力，台積電的算力所需的電力是台灣所發，所以台灣有「矽盾」的稱號，因為台灣能源了掌握全世界的發展。

廖俊智認為，為了要使AI順利進展，未來量子電腦、量子運算、核融合將是未來的發展趨勢，特別是人們在十年多以前，就開始大量投資量子運算。

廖俊智指出，人類從農業社會搶奪土地、糧食等資源，進入工業革命後，開始搶奪鐵、機械、石油等資源，如今進入資訊社會，大家搶奪資料、訊息及人工智慧（AI），但每一個階段隨著發展，並會進入高原期，再進入衰退。如早年的塑膠產業興盛，現在卻進入減塑時代，或是早年以馬車當做是重要的交通工具，直到蒸汽機、汽車問世等，取代了馬車，此屬於「破壞式創新」。

另，知名底片及相機公司「柯達」因發明出底片、箱型式照相機，讓其於1950至1990年成為全世界最知名的公司。廖俊智說，他1987年到柯達服務時，那時底片是隨便員工拿，不需要付錢．但榮景不長，他1991年離開，柯達於2004年被美國道瓊工業指數除名、今年也傳出可能破產須停止營運。柯達破產原因就是過去的技術到達飽和，進而被數位相機、智慧型手機等取代。

廖俊智說，如今電腦、互聯網、數位相機、智慧型手機、社交媒體已改變人類過去50年的生活，近二、三年AI更是完全改變了人類的生活，未來的發展又是什麼？這是大家所關心的議題。面對未來必須「基於理」、「駕乎勢」、「順人性」、「求證據」、「濾雜訊」、「重研究」。

廖俊智解釋，「基於理」是以演化論、相對論等真理、「駕乎勢」則是看到「未竟之需」，如過去大家希望結合相機、手機、音響、錄影機、電視等在同一裝置上，那時大家都說這是瘋狂的想法，但如今這樣的裝置（手機）已是人手一機，可以邊走路邊看電視，如今為高齡化、少子化、氣候變遷等議題，大家應要順著圖生存、顧健康、重娛樂等人性需求方面著手。

廖俊智說，達爾文的生物進化論分為隨機及多元的突變，再透過物競天擇、適者生存的環境篩選，讓適合者繼續往下進行，目前則由自然的演變進入到人工的演變，透過不同的程式設計、強化學習等機制，讓速度愈來愈快，如此的演化可以用於醫療藥品、治療方式的創新，加速醫療的演進。

