黃春明創作不輟 「山爺」寫小人物的變與不變

國家文藝獎得主、作家黃春明年過90歲，至今仍創作不輟，最新小說集收錄6篇作品，其中「山爺」描繪上世紀60、70年代台灣小人物生活的「變」，與「不變」的溫潤熱情性格。

根據聯合文學出版社發布新書資訊，「山爺」描寫孤居山村的老人歷經政權流轉與社會動盪，一日聖母安養院的修女與義工來訪，積極招攬他成為住客，但似乎有股力量牽絆著他，讓他離不開這座美麗卻頹殘的山村，最後不敵火災、病痛，老人終於住進安養院。

不過此一決定卻在他的內心颳起風暴，讓老人想起50年前一頭富有靈性的三腳山豬，衝撞出種種驚險事件。這頭山豬究竟為他帶來纏綿半輩子的仇恨，還是到老足以撩撥人心的意外收穫。

新書資訊指出，黃春明醞釀多年的「山爺」，挖掘這片山林遍布的土地，刻畫半世紀前小人物溫潤熱情的性格，那些經由時間發酵的過往，帶給讀者含苦回甘的人生體悟，在人情世故的交往中，探見台灣多元信仰文化。

黃春明在書序中寫道，像這樣的老人，「一旦遇到逼不得已的情況，一個人再怎麼意志堅定，還是敵不過大環境的框架，唯有聽從將就，他還是以種種理由，顧及面子。好在他是一個風趣樂觀的人，到哪裡，那裡就活絡起來。」

黃春明說：「這麼可愛的老人家，就像『青番公的故事』裡的青番公，也是我多年的老朋友了，初次介紹，請多多指教。」

