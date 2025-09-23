快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

商保、健保都省錢！石崇良：在宅醫療保單擴及門診治療 年底可望上市

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良（左五）今天出席中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）「2025 誠信論壇」，與健保署長陳亮妤（右三）、食藥署長姜至剛（右二）等人同台。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良（左五）今天出席中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）「2025 誠信論壇」，與健保署長陳亮妤（右三）、食藥署長姜至剛（右二）等人同台。記者林琮恩／攝影

衛福部日前與金管會及壽險業者研商全民健保與商業醫療保險相關議題，研擬推出在宅醫療保單。衛福部長石崇良說，隨醫療科技進展，不少治療已經可在門診或居家執行，除在宅醫療以外，癌症治療也可在門診執行，這部分也希望相關保單設計時，可一併納入，讓民眾保障更合乎當代醫療模式，相關險種預計年底有機會上市。

去年衛福部健保署嚴查民眾「非必要」住院情況，導致民眾無法符合商業保險「住院才理賠」要求。石崇良說，過去醫療保單，多以住院醫療作為基本理賠條件，但醫療型態已改變、服務「去中心化」，並非所有疾病都要去大醫院，也不是非住院不可，健保署去年推動在宅急症試辦計畫，累計至今服務逾4千人次，執行過程中，有醫院反應，病人擔心「一旦回家恐領不到商保理賠」。

石崇良表示，這些保單限制，導致民眾在醫療服務選擇上遭受牽制，衛福部去年開始就與保險業這持續討論，直至近期「開始有些動靜」，舊的保單難以調整，但壽險業者已開始研議，新型保單設計要符合現代醫療趨勢，但健保政策滾動快，過去不少保險業者有所抱怨，因此新推出的醫療保單，會縮短保單年限，內容則依照治療方式有所改變。

健保署今年開始，推動「門診抗生素注射治療計畫」（OPAT）。石崇良說，此計畫一改過去需要住院才能治療情況，過去這類感染症民眾住院，只為了一天三次打抗生素，現在有長效型抗生素，民眾只要在門診一次打完，就可回到家中，不必住院、也不用來回醫院，健保署近期還會再將一項輸液幫浦納入給付，有助降低抗生素抗藥性，預計11月起給付生效。

石崇良說，包含OPAT等治療方式，現代醫療模式不只是居家醫療，也有不少門診治療方式，除感染症以外，不少癌症治療也可在門診進行，設計這類新型保單，對出險的保險業者來說，因門診治療費用較低，給付額度比住院更低，對健保而言也能省錢，民眾則不用「綁在醫院」可以省時間，呈現三贏局面，預計在宅醫療保單，也要擴展到門診治療，今年年底有機會上路。

健保署 石崇良 保險

延伸閱讀

桃園、台北先行！假日急診中心最快11月上路 石崇良：已選定6處場域

醫美亂象頻傳…「直美」現象將走入歷史 衛福部宣示嚴管年底上路

「超人醫師」徐超斌離世 石崇良：繼續提升醫療 不讓他失望

APEC高階會議 衛福部談醫療AI等議題分享台灣經驗

相關新聞

香蕉放冰箱為何會變黑？ 營養師揭真相：仍能吃，但易長細菌

不少人會把香蕉放進冰箱來延長保存，卻發現外皮很快整片變黑，營養師老辜提醒，這並不是腐爛，而是「冷害」現象。由於低溫造成果皮細胞受損，加上酚類氧化反應，使香蕉表皮出現黑斑或變黑，雖然果肉仍能食用，但甜度、香氣與部分營養素會減少，風味明顯不如常溫保存。

入秋首波東北季風被連續颱風打亂 他曝此時可能南下

目前在西北太平洋有2個颱風，除了中颱浣熊，還有逐漸遠離台灣的強颱樺加沙，但位於菲律賓東方外海的熱帶擾動92Ｗ，上午生成熱...

今年爆首例「副傷寒」本土病例 患者曾赴印度 疾管署：感染源待釐清

衛福部疾管署今公布今年國內首例副傷寒病例，為北部20多歲外籍男性，今年6月24日至8月7日期間有印度旅遊史，8月上旬前來...

商保、健保都省錢！石崇良：在宅醫療保單擴及門診治療 年底可望上市

衛福部日前與金管會及壽險業者研商全民健保與商業醫療保險相關議題，研擬推出在宅醫療保單。衛福部長石崇良說，隨醫療科技進展，...

蛋價再降！買氣不佳蛋商公會宣布本周蛋價降3元 批發價周四下調至38元

台北市蛋商公會今表示，由於市場需求下降，買氣持續不佳，今決議本周蛋價調降3元，即日起產地價由每台斤31.5元降為28.5...

流感進入流行期！單周門急診量爆增13% 新冠疫情估10月中旬升溫

衛福部疾管署今公布，國內類流感門急診就診計11萬5930人次，較前一周上升13.1%，近期呈上升趨勢，且急診就診病例百分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。