商保、健保都省錢！石崇良：在宅醫療保單擴及門診治療 年底可望上市

衛福部日前與金管會及壽險業者研商全民健保與商業醫療保險相關議題，研擬推出在宅醫療保單。衛福部長石崇良說，隨醫療科技進展，不少治療已經可在門診或居家執行，除在宅醫療以外，癌症治療也可在門診執行，這部分也希望相關保單設計時，可一併納入，讓民眾保障更合乎當代醫療模式，相關險種預計年底有機會上市。

去年衛福部健保署嚴查民眾「非必要」住院情況，導致民眾無法符合商業保險「住院才理賠」要求。石崇良說，過去醫療保單，多以住院醫療作為基本理賠條件，但醫療型態已改變、服務「去中心化」，並非所有疾病都要去大醫院，也不是非住院不可，健保署去年推動在宅急症試辦計畫，累計至今服務逾4千人次，執行過程中，有醫院反應，病人擔心「一旦回家恐領不到商保理賠」。

石崇良表示，這些保單限制，導致民眾在醫療服務選擇上遭受牽制，衛福部去年開始就與保險業這持續討論，直至近期「開始有些動靜」，舊的保單難以調整，但壽險業者已開始研議，新型保單設計要符合現代醫療趨勢，但健保政策滾動快，過去不少保險業者有所抱怨，因此新推出的醫療保單，會縮短保單年限，內容則依照治療方式有所改變。

健保署今年開始，推動「門診抗生素注射治療計畫」（OPAT）。石崇良說，此計畫一改過去需要住院才能治療情況，過去這類感染症民眾住院，只為了一天三次打抗生素，現在有長效型抗生素，民眾只要在門診一次打完，就可回到家中，不必住院、也不用來回醫院，健保署近期還會再將一項輸液幫浦納入給付，有助降低抗生素抗藥性，預計11月起給付生效。

石崇良說，包含OPAT等治療方式，現代醫療模式不只是居家醫療，也有不少門診治療方式，除感染症以外，不少癌症治療也可在門診進行，設計這類新型保單，對出險的保險業者來說，因門診治療費用較低，給付額度比住院更低，對健保而言也能省錢，民眾則不用「綁在醫院」可以省時間，呈現三贏局面，預計在宅醫療保單，也要擴展到門診治療，今年年底有機會上路。

