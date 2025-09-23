《我們一家人 閃耀新家園》節目 紀錄新住民在臺的努力及熱愛臺灣的感動

由內政部移民署與三立電視台共同製作的《我們一家人 閃耀新家園》節目，將走訪臺灣368個鄉鎮，更遠赴澎湖、馬祖等離島，紀錄每一個新住民與臺灣土地的親密情感，分享他們感動和努力，讓更多新住民故事被社會看見，每週日下午3點首播《我們一家人 閃耀新家園》節目，也於每日三立新聞台整點新聞播出《我們一家人 閃耀新家園》專題，記得準時收看!

俄羅斯新住民-Natalia。 圖／內政部移民署 提供

你印象中的俄羅斯女孩．是不是美麗優雅、擅長舞蹈呢?在台灣就有一位被譽為「人間芭比」的漂亮女孩，在這片土地上默默努力耕耘，（轉境）她是來自俄羅斯小鎮「大盧基」的 Natalia，長相甜美、會來台灣，是因為舞蹈，她在 YouTube上看到許多俄國舞者在台灣生活的影片，讓她覺得台灣是一個充滿潛力的舞台，就這麼剛好、兩年半前她本來打算回國發展，卻碰上國內爆發軍事行動，她決定留在台灣。開啟台灣第二個家的全新人生篇章。

香港新住民陳慕詩。 圖／內政部移民署 提供

在台灣找到新人生的還有她、來自香港的新住民陳慕詩、她是一名體適能教師，崇尚健康、自然，專長兒童教育；因為一身健康膚色被孩子們暱稱為巧克力老師，（轉境）她和台灣先生因為登山結緣相戀，先生更在一場港台大型馬拉松賽中求婚，還登上香港媒體，但遠距離婚姻模式不是辦法，她決定定居台灣；現在陳慕詩住在屏東潮州，以飲食、律動，展開她的「快 慢」新人生。

泰國新住民-陳唐雅潘。 圖／內政部移民署 提供

台灣人很喜歡去泰國、現在有越來越多泰國人也喜歡來台生活、來自泰國清萊的陳唐雅潘、原本只打算來臺工作兩年，卻在這裡找到另一半、共組家庭，生了四個乖巧懂事的孩子，在婆婆手把手教學下，推廣家傳美味肉粽，每到端午節前夕 幾乎天天從凌晨開始備料 , 綁粽 蒸粽 全家出動 , 才能消化大量的訂單, 平常時期動輒三四百個, 端午節最多要到2,000多個, 美味的肉粽受到大家的肯定, 而陳唐雅潘剛開始中文不好、靠比手畫腳、爽朗的笑容，擄獲市場裡婆婆媽媽們的心，為家庭帶來額外收入，也凝聚一家人的心。

越南新住民-阮氏草。 圖／內政部移民署 提供

來自越南的新住民阮氏草，18歲就嫁來台灣，孩子上學之後她選擇繼續進修，不僅是新北市、宜蘭縣多所學校的越南語老師，也是舞蹈團負責人，時常參與公益活動, 開拓自己的夢想之路, 他先是透過舞蹈 ,把越南的文化元素帶到台灣, 還當了故事媽媽 奉獻自己的心力回饋台灣的每個角落, 而在越南時，她因為是最小的妹妹，沒有進過廚房、做過家事，來到台灣生活後不僅解鎖技能，更燒的一桌好菜，在新北福隆的飯店擔任三廚師。阮氏草說，她相信自立便能自強，台灣社會的包容多元，也讓她開拓屬於自己的人生故事。

這些新住民朋友的故事，在新住民發展基金補助的《我們一家人 閃耀新家園》節目當中，都完整呈現他們在臺的點滴心情，代表著不同文化的串連，透過深入採訪，呈現出新住民在臺生活的多元樣貌及文化風情，將更多感動故事傳遞給大家，節目內容也在各大社群平台上映，歡迎追蹤訂閱《我們一家人 閃耀新家園》節目。

