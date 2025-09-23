蛋價再降！買氣不佳蛋商公會宣布本周蛋價降3元 批發價周四下調至38元

台北市蛋商公會今表示，由於市場需求下降，買氣持續不佳，今決議本周蛋價調降3元，即日起產地價由每台斤31.5元降為28.5元，批發價在周四將由41元降至38元。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，按照往常慣例，中元節過後雞蛋需求本就會下降，加上雞蛋每天也都在生產，因此今天開會決議，本周產地價即起由每台斤33.5元調降為31.5元，明起批發價由43元調降為41元。

根據農業部最新公布的雞蛋產銷資訊顯示，目前蛋雞約3706萬隻，每日可供應12萬6000箱，與近2周差異不大，若以國人每日需求12萬箱計算，已可滿足國人每日所需。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，由於雞蛋買氣依舊不好，加上很多蛋商庫存都滿多的，因此今天開會決議每台斤調降3元，產地價降為28.5元，批發價則在周四降為38元。

先前由於不滿蛋商長年掌控雞蛋報價機制，中華民國養雞協會宣布自9月起，雞蛋產地價改由蛋農自行報價，不過新制上路後，卻出現蛋商與蛋農報價不同步的情況。

據了解，農業部目前已經核准改版，尊重產業循市場機制自主推動雞蛋產地交易行情價格揭露，基於產業輔導立場，同意將於家禽行情揭露平台的養雞協會既有登錄功能項下，新增「雞蛋產地交易行情」的價格資訊提供項目。

至於究竟產地價以誰的準？劉威志表示，蛋價的調整除了要看產地端還要看銷售端，這樣價格會比較正確，畢竟現在雞蛋的產銷還是屬於包銷制，產地端比較沒辦法感受到市況變化，照理說蛋價還是應參考蛋商公會的報價為主。

