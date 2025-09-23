快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

蛋價再降！買氣不佳蛋商公會宣布本周蛋價降3元 批發價周四下調至38元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
中元節後雞蛋買氣不佳，即起蛋價調降3元。圖／聯合報系資料照片
中元節後雞蛋買氣不佳，即起蛋價調降3元。圖／聯合報系資料照片

台北市蛋商公會今表示，由於市場需求下降，買氣持續不佳，今決議本周蛋價調降3元，即日起產地價由每台斤31.5元降為28.5元，批發價在周四將由41元降至38元。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，按照往常慣例，中元節過後雞蛋需求本就會下降，加上雞蛋每天也都在生產，因此今天開會決議，本周產地價即起由每台斤33.5元調降為31.5元，明起批發價由43元調降為41元。

根據農業部最新公布的雞蛋產銷資訊顯示，目前蛋雞約3706萬隻，每日可供應12萬6000箱，與近2周差異不大，若以國人每日需求12萬箱計算，已可滿足國人每日所需。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，由於雞蛋買氣依舊不好，加上很多蛋商庫存都滿多的，因此今天開會決議每台斤調降3元，產地價降為28.5元，批發價則在周四降為38元。

先前由於不滿蛋商長年掌控雞蛋報價機制，中華民國養雞協會宣布自9月起，雞蛋產地價改由蛋農自行報價，不過新制上路後，卻出現蛋商與蛋農報價不同步的情況。

據了解，農業部目前已經核准改版，尊重產業循市場機制自主推動雞蛋產地交易行情價格揭露，基於產業輔導立場，同意將於家禽行情揭露平台的養雞協會既有登錄功能項下，新增「雞蛋產地交易行情」的價格資訊提供項目。

至於究竟產地價以誰的準？劉威志表示，蛋價的調整除了要看產地端還要看銷售端，這樣價格會比較正確，畢竟現在雞蛋的產銷還是屬於包銷制，產地端比較沒辦法感受到市況變化，照理說蛋價還是應參考蛋商公會的報價為主。

雞蛋 蛋價

延伸閱讀

營養午餐章Q食材補助回歸地方負擔 農業部：落實地方自治精神

中元節後買氣降…本周蛋價調降2元 產地價31.5元、批發價41元

一年一遇！中元節血月同現 命理師曝「最旺補財時段」、對象別拜錯

6日中元節辦普度禁忌大公開！開工廠紙錢要逐張燒 投資股票必備紅柿

相關新聞

香蕉放冰箱為何會變黑？ 營養師揭真相：仍能吃，但易長細菌

不少人會把香蕉放進冰箱來延長保存，卻發現外皮很快整片變黑，營養師老辜提醒，這並不是腐爛，而是「冷害」現象。由於低溫造成果皮細胞受損，加上酚類氧化反應，使香蕉表皮出現黑斑或變黑，雖然果肉仍能食用，但甜度、香氣與部分營養素會減少，風味明顯不如常溫保存。

入秋首波東北季風被連續颱風打亂 他曝此時可能南下

目前在西北太平洋有2個颱風，除了中颱浣熊，還有逐漸遠離台灣的強颱樺加沙，但位於菲律賓東方外海的熱帶擾動92Ｗ，上午生成熱...

今年爆首例「副傷寒」本土病例 患者曾赴印度 疾管署：感染源待釐清

衛福部疾管署今公布今年國內首例副傷寒病例，為北部20多歲外籍男性，今年6月24日至8月7日期間有印度旅遊史，8月上旬前來...

商保、健保都省錢！石崇良：在宅醫療保單擴及門診治療 年底可望上市

衛福部日前與金管會及壽險業者研商全民健保與商業醫療保險相關議題，研擬推出在宅醫療保單。衛福部長石崇良說，隨醫療科技進展，...

蛋價再降！買氣不佳蛋商公會宣布本周蛋價降3元 批發價周四下調至38元

台北市蛋商公會今表示，由於市場需求下降，買氣持續不佳，今決議本周蛋價調降3元，即日起產地價由每台斤31.5元降為28.5...

流感進入流行期！單周門急診量爆增13% 新冠疫情估10月中旬升溫

衛福部疾管署今公布，國內類流感門急診就診計11萬5930人次，較前一周上升13.1%，近期呈上升趨勢，且急診就診病例百分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。