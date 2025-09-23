流感進入流行期！單周門急診量爆增13% 新冠疫情估10月中旬升溫

衛福部疾管署今公布，國內類流感門急診就診計11萬5930人次，較前一周上升13.1%，近期呈上升趨勢，且急診就診病例百分比達11.5%，已超過流行閾值，正式進入「流感流行期」。疾管署發言人曾淑慧表示，接下來將有中秋、雙十連假，恐增加群聚染疫機會，10月1日起公費流感及新冠疫苗開打，籲民眾踴躍接種，降低染疫風險。

「流感正式進入流行期」曾淑慧表示，從疾管署監測上一周的類流感門急診人次已達到11萬5930人次，與前一周的10萬2491人次，上升13.1%。根據實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體，仍以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多，但是近期A型H3N2占比上升，將密切觀察變化。

曾淑慧表示，流感已進入流行期，但難以預估流感疫情高峰，10月起接連碰到中秋、雙十連假，醫療院所開診率低，可能讓就醫人數變少，使其統計數字「短暫」呈下降趨勢。10月1日起公費流感及新冠疫苗開打，今年流感疫苗的病毒株與現在流行的病毒株相符，疫苗接種覆蓋率高，將能有助於控制疫情。

至於新冠疫情，根據疾管署監測，上一周的新冠門急診就醫人次為2184人次，與前一周下降16.5%，新冠病毒的主要流行變異株為NB.1.8.1。

曾淑慧表示，新冠疫情現在雖然處於低點波動，但是全球的新冠病毒陽性率呈上升趨勢，除東南亞、非洲以外，各區病例數都在上升；日本、南韓、美國、加拿大最近更處於新冠疫情處高點，推估台灣的新冠疫情會在10月中旬升溫。

公費流感疫苗將於10月1日分2階段開打，疫苗接種期程與對象與去年相同。第1階段自10月1日起，接種對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養／長期照顧等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者、孕婦、6個月內嬰兒父母、防疫相關人員、國小至高中職、五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類人；第2階段自11月1日開打，接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。

公費新冠疫苗與公費流感疫苗相同，採2階段開打，10月1日起，新冠疫苗公費對象由出生滿6個月以上民眾調整為10類對象，並提供新冠Moderna LP.8.1疫苗與流感疫苗同步分2階段開打，除50到64歲無高風險成人於11月1日開打外，其餘9類對象均自10月1日起開打。 衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，國內類流感門急診就診計11萬5930人次，較前一周上升13.1%，正式進入流感流行期。記者翁唯真／攝影

商品推薦