醫院檢測呼吸道感染住院兒 一成罹患腺病毒醫形容「平凡又狡猾」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
郭綜合醫院副院長李文琮形容腺病毒「平凡又狡猾、在生活中扮演重要角色」。圖／李文琮提供
腺病毒（Adenovirus）雖不如流感或新冠病毒廣為人知，卻一直沒退流行，醫師形容它「平凡又狡猾、在生活中扮演重要角色」。台南市郭綜合醫院去年10月至今年年8月檢測263位呼吸道感染住院兒童，發現腺病毒感染24人近一成，當中有高達75%合併其他病毒感染。

郭綜合醫院醫技部副院長李文琮指出，腺病毒感染症狀常與一般感冒相似，卻能同時攻擊多個器官系統，常與其他病毒共同感染，使病情變得更複雜。

腺病毒是一種DNA病毒，主要感染呼吸道、腸胃道及眼睛。最易感染的族群是5歲以下的幼童，但老人和免疫力較低的人群也容易受到影響。

腺病毒主要透過飛沫、密切接觸或被汙染的物品傳播。它可能引起發燒、喉嚨痛、結膜炎及腸胃不適，並可能導致更嚴重的肺炎

目前腺病毒仍缺乏專門治療藥物，主要依賴支持療法。因合併其他病毒感染率高達75%，說明腺病毒不只是「單兵作戰」，常與其他病毒聯手如人類鼻病毒/腸病毒、人類間質肺炎病毒、新冠病毒、呼吸道融合病毒、流感病毒，讓感染狀況更複雜。

案例一是2歲李小弟到院因有發燒、氣喘急性發作及支氣管肺炎等症狀住院，檢驗結果顯示不僅感染腺病毒，還合併感染人類鼻病毒腸病毒、呼吸道融合病毒、黴漿菌和新冠病毒。住院三天治療才康復。

案例二6歲的張小妹到院因急性扁桃腺炎、過敏性鼻炎及支氣管肺炎住院及發燒等症狀住院，檢驗結果顯示她除了感染腺病毒，還合併感染了人類鼻病毒腸病毒、A型流感2型等共4種病原菌。也是三天治療才出院。

李文琮指出，這兩案例充分證明腺病毒複合感染常見與複雜性，致臨床醫師在診斷時常懷疑有其他病毒複合感染，因為快篩無法同時檢測其他病毒。多套式聚合酶PCR檢測技術可同時進行多重病原體檢測，使合併感染確認變得更快速精確。

他說，腺病毒雖不若流感或新冠那樣聲名遠播，卻是兒童與社區感染的重要角色。它「平凡」，因症狀與一般感冒類似；它又「狡猾」，因常與其他病毒聯手，使病情更複雜。認識並懂得預防，才能避免成為家庭與社區的隱形威脅。這也正是為何臨床醫師需要良好檢驗工具，幫助快速找出病因。

