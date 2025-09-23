桃園、台北先行！假日急診中心最快11月上路 石崇良：已選定6處場域

為紓解急診壅塞，衛福部長石崇良在健保署長任內，提出成立假日急診中心紓解人潮，原預定10月上路，並在六都施行，但石崇良今天表示，依目前時程，10月上路恐有難度，目前經費部分，預計在本周健保支付標準共擬會討論，主要施行地區先以台北、桃園為主，這兩縣市衛生局長都是急診出身；至於場地規畫，台北選在北市聯醫院外門診中心，桃園則選定特定地區醫院作為開診據點。

石崇良說，健保署共擬會議預計本周討論此案，通過後還有公告程序，應來不及10月上路，預計最快11月才能正式上路，目前積極規畫的地方政府，以台北市、桃園市為主，這二縣市政府衛生局長，均為急診醫師出身，清楚急診壅塞背後有諸多因素必須處理，假日急症中心（UCC）即是其中一環，因此都樂意配合中央政策。

桃園市、台北市目前規畫各3處據點，設置假日急症中心。石崇良表示，台北市選定空間寬敞、設備充足的市立聯合醫院院外門診中心設置，桃園市則選在地區醫院，依現行法規，床數低於100床的地區醫院不必提供急診，也沒有這麼多人力，透過假日急症中心試辦計畫，可結合社區醫護人力，開設急診，讓有需求民眾能在假日就醫。

石崇良指出，假日急症中心目前規畫內容與過去相近，預計在周日或連續假日期間，早上8時至晚上12時提供服務，科別包括內科、兒科、外科等，從簡易外傷縫合，至兒童發燒等，都可在假日急症中心處理，同時，UCC將提供X光檢驗、領藥等服務，盼藉此紓解人流，分散就醫，達到政策構想時「輕急症」分流，不必至醫學中心就醫的目標。

流感疫情也是民眾假日至急診就醫的原因之一。石崇良說，流感疫情目前已有些升溫，按往年經驗，10月1日開打流感疫苗後，需要約2周產生免疫，但新冠疫情之後，流感疫情波動不如過去明顯，不再集中於接近年底的冬季，於一、二月過年期間達到高峰，而是每月維持一定感染人數，呼籲民眾10月1日流感疫苗開打後盡快接種，同時也要維持勤洗手、戴口罩等非藥物介入措施。

