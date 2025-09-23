策展人學院國際交流計畫 5策展人前進日本

延續去年與日本國立藝術研究中心（NCAR）簽署合作備忘錄的基礎，C-LAB攜手國藝會啟動「2025策展人學院國際交流計畫」，選送5名台灣策展專業人才前往日本交流。

台灣當代文化實驗場（C-LAB）今天發布新聞稿表示，此次計畫目的透過跨領域、跨國界的交流實踐，為亞洲藝術生態注入創新與延展的動能。今年以日本為主要場域，公開徵選5名具策展或藝術行政經驗的青年人才，參與機構參訪、策展對話等活動，藉此拓展國際視野與實務經驗。

最終獲選名單包含來自「超維度 Dimension Plus」的陳品伊、桃園市立美術館的賴志婷、新北市美術館的黃郁捷、高雄市立美術館的吳念澄，以及獨立策展人杜依玲，將關注地方美術館與藝術季的挑戰，反思日本經驗，探索突破制度侷限的策展途徑。

C-LAB表示，徵件公告後，吸引眾多青年獨立策展人及國內公私立美術館藝術專才踴躍報名，顯示台灣策展人才積極參與國際交流的企圖心，以及對日本藝術場館合作的高度興趣，5名策展人返台後將分享交流成果。

C-LAB期許，能夠透過計畫培育具國際視野、批判思維與實務經驗的新世代藝術專業人才，進一步提升台灣在區域藝術網絡中的參與能量與連結潛力。

