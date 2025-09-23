聽新聞
0:00 / 0:00
始祖鳥西藏炸聖山被改名「炸山鳥」台灣代理商表態不認同煙火行動
戶外品牌「始祖鳥」（ARC'TERYX）與中國爆破藝術家蔡國強，日前在西藏喜馬拉雅山脈江孜縣熱龍地區合作實施的煙火藝術計畫「升龍」，徹底惹怒大眾觀感、全網怒氣值狂炸，「始祖鳥」的品牌名更被揶揄為「炸山鳥」，也直接炸掉長年建立的品牌形象，一夕崩塌。始祖鳥在台灣的代理商星裕國際今日針對此事發言，表達不認同的立場。
始祖鳥與蔡國強的突發異想，在被封為「聖山」的喜馬拉雅山脈，以使用火藥爆破方式，施放彩粉煙火，當下蔡國強說出那句「實現我年輕時的夢想」和「跟我一起大鬧天宮時」，就直接顯露企圖征服聖山的狂妄之心。雖然事後蔡國強與始祖鳥皆對此事道歉，但高原生態早已被破壞驚擾、品牌精神與藝術家形象也直接坍塌落地，全網發起拒買始祖鳥浪潮。
對此，台灣始祖鳥代理商星裕國際在社群媒體發表立場言論：「身為始祖鳥在台的代理商，我們與大家一樣，同步在新聞及網路上獲知煙火活動。這違背了始祖鳥的承諾與價值觀，我們，以及始祖鳥，對於此事都感到非常遺憾及痛心。我們，會堅定表達對此事的不認同，並持續為台灣美麗的大自然與戶外環境盡一份心力。」
品牌粉絲也陸續在發言底下留言：「愛自然卻炸山，身為鐵粉的我感到非常丟臉」、「全館一折來表示誠意謝謝」、「代理無辜」。
🌀颱風最新動態
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️Flightradar24也驚嘆！強颱樺加沙降臨班機全閃避 僅它強勢穿越「擦過颱風眼」
▪️樺加沙颱風漸遠離 氣象署：「這些縣市」超大豪雨下到晚上
▪️最新風雨預測出爐！ 明天5縣市風雨達停班課標準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言