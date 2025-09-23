始祖鳥西藏炸聖山被改名「炸山鳥」台灣代理商表態不認同煙火行動

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
戶外品牌「始祖鳥」（ARC'TERYX）與中國爆破藝術家蔡國強合作，在西藏喜馬拉雅山脈炸山放煙火行為，引發眾怒。圖／摘自微博

戶外品牌「始祖鳥」（ARC'TERYX）與中國爆破藝術家蔡國強，日前在西藏喜馬拉雅山脈江孜縣熱龍地區合作實施的煙火藝術計畫「升龍」，徹底惹怒大眾觀感、全網怒氣值狂炸，「始祖鳥」的品牌名更被揶揄為「炸山鳥」，也直接炸掉長年建立的品牌形象，一夕崩塌。始祖鳥在台灣的代理商星裕國際今日針對此事發言，表達不認同的立場。

始祖鳥與蔡國強的突發異想，在被封為「聖山」的喜馬拉雅山脈，以使用火藥爆破方式，施放彩粉煙火，當下蔡國強說出那句「實現我年輕時的夢想」和「跟我一起大鬧天宮時」，就直接顯露企圖征服聖山的狂妄之心。雖然事後蔡國強與始祖鳥皆對此事道歉，但高原生態早已被破壞驚擾、品牌精神與藝術家形象也直接坍塌落地，全網發起拒買始祖鳥浪潮。

對此，台灣始祖鳥代理商星裕國際在社群媒體發表立場言論：「身為始祖鳥在台的代理商，我們與大家一樣，同步在新聞及網路上獲知煙火活動。這違背了始祖鳥的承諾與價值觀，我們，以及始祖鳥，對於此事都感到非常遺憾及痛心。我們，會堅定表達對此事的不認同，並持續為台灣美麗的大自然與戶外環境盡一份心力。」

品牌粉絲也陸續在發言底下留言：「愛自然卻炸山，身為鐵粉的我感到非常丟臉」、「全館一折來表示誠意謝謝」、「代理無辜」。

ARC'TERYX台灣區總代理星裕國際，針對西藏炸山事件發表立場。圖／摘自IG：arcteryx.taiwan

喜馬拉雅山 藝術家 西藏

