流感進入流行期 COVID-19疫情估10月下旬升溫

中央社／ 台北23日電
本季疫苗馬上就要開打，且今年疫苗株與目前流行株相符，呼籲只要符合公費資格的民眾踴躍接種疫苗。示意圖。記者胡蓬生／攝影
本季疫苗馬上就要開打，且今年疫苗株與目前流行株相符，呼籲只要符合公費資格的民眾踴躍接種疫苗。示意圖。記者胡蓬生／攝影

衛生福利部疾病管制署今天表示，國內上週類流感門急診就診破11萬人次，佔急診就診病例百分比達11.5%，已進入流感流行期；至於COVID-19疫情，預估10月下旬會開始上升。

衛福部疾管署發言人曾淑慧今天在例行疫情週報上表示，國內9月14日至20日類流感門急診就診計11萬5930人次，較前週上升13.1%，近期呈上升趨勢；且急診就診病例百分比達11.5%，超過流行閾值，進入流感流行期。

對於後續疫情走勢，曾淑慧說，因10月接連有多個連假，可能影響民眾就診狀況；加上本季疫苗馬上就要開打，且今年疫苗株與目前流行株相符，只要符合公費資格的民眾踴躍接種疫苗，疫情就能控制在可控範圍。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多，惟近期A型H3N2占比上升，疾管署將密切觀察；預期疫情整體傳播風險上升。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情部分，曾淑慧表示，國內COVID-19疫情從5月底6月初到達高峰後，持續下降，目前處低點波動，國際疫情則陸續升溫；參考國內與鄰近國家過往流行趨勢，前波高峰到下波疫情開始上升，間隔約為4、5個月，因此預估10月中下旬COVID-19疫情會開始上升。

郭宏偉說，目前國內第38週COVID-19門急診就診計2184人次，較前週下降16.5%，主流變異株為NB.1.8.1。疫情雖處低點波動，但全球近期COVID-19病毒陽性率呈上升趨勢，除東南亞、非洲以外，各區皆呈上升趨勢；日本、韓國、美國、加拿大近期疫情處高點。

全球流行變異株現以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1；鄰近地區如中國、香港、日本、韓國則以NB.1.8.1占比為高。

曾淑慧表示，目前國內及國際流行變異株皆為JN.1子代變異株；今年10月起，COVID-19疫苗公費對象調整為10類高風險對象，新疫苗株將可對目前主要流行株提供有效保護力。

相關新聞

香蕉放冰箱為何會變黑？ 營養師揭真相：仍能吃，但易長細菌

不少人會把香蕉放進冰箱來延長保存，卻發現外皮很快整片變黑，營養師老辜提醒，這並不是腐爛，而是「冷害」現象。由於低溫造成果皮細胞受損，加上酚類氧化反應，使香蕉表皮出現黑斑或變黑，雖然果肉仍能食用，但甜度、香氣與部分營養素會減少，風味明顯不如常溫保存。

入秋首波東北季風被連續颱風打亂 他曝此時可能南下

目前在西北太平洋有2個颱風，除了中颱浣熊，還有逐漸遠離台灣的強颱樺加沙，但位於菲律賓東方外海的熱帶擾動92Ｗ，上午生成熱...

今年爆首例「副傷寒」本土病例 患者曾赴印度 疾管署：感染源待釐清

衛福部疾管署今公布今年國內首例副傷寒病例，為北部20多歲外籍男性，今年6月24日至8月7日期間有印度旅遊史，8月上旬前來...

商保、健保都省錢！石崇良：在宅醫療保單擴及門診治療 年底可望上市

衛福部日前與金管會及壽險業者研商全民健保與商業醫療保險相關議題，研擬推出在宅醫療保單。衛福部長石崇良說，隨醫療科技進展，...

蛋價再降！買氣不佳蛋商公會宣布本周蛋價降3元 批發價周四下調至38元

台北市蛋商公會今表示，由於市場需求下降，買氣持續不佳，今決議本周蛋價調降3元，即日起產地價由每台斤31.5元降為28.5...

流感進入流行期！單周門急診量爆增13% 新冠疫情估10月中旬升溫

衛福部疾管署今公布，國內類流感門急診就診計11萬5930人次，較前一周上升13.1%，近期呈上升趨勢，且急診就診病例百分...

