流感進入流行期 COVID-19疫情估10月下旬升溫

衛生福利部疾病管制署今天表示，國內上週類流感門急診就診破11萬人次，佔急診就診病例百分比達11.5%，已進入流感流行期；至於COVID-19疫情，預估10月下旬會開始上升。

衛福部疾管署發言人曾淑慧今天在例行疫情週報上表示，國內9月14日至20日類流感門急診就診計11萬5930人次，較前週上升13.1%，近期呈上升趨勢；且急診就診病例百分比達11.5%，超過流行閾值，進入流感流行期。

對於後續疫情走勢，曾淑慧說，因10月接連有多個連假，可能影響民眾就診狀況；加上本季疫苗馬上就要開打，且今年疫苗株與目前流行株相符，只要符合公費資格的民眾踴躍接種疫苗，疫情就能控制在可控範圍。

疾管署疫情中心主任郭宏偉說明，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多，惟近期A型H3N2占比上升，疾管署將密切觀察；預期疫情整體傳播風險上升。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情部分，曾淑慧表示，國內COVID-19疫情從5月底6月初到達高峰後，持續下降，目前處低點波動，國際疫情則陸續升溫；參考國內與鄰近國家過往流行趨勢，前波高峰到下波疫情開始上升，間隔約為4、5個月，因此預估10月中下旬COVID-19疫情會開始上升。

郭宏偉說，目前國內第38週COVID-19門急診就診計2184人次，較前週下降16.5%，主流變異株為NB.1.8.1。疫情雖處低點波動，但全球近期COVID-19病毒陽性率呈上升趨勢，除東南亞、非洲以外，各區皆呈上升趨勢；日本、韓國、美國、加拿大近期疫情處高點。

全球流行變異株現以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1；鄰近地區如中國、香港、日本、韓國則以NB.1.8.1占比為高。

曾淑慧表示，目前國內及國際流行變異株皆為JN.1子代變異株；今年10月起，COVID-19疫苗公費對象調整為10類高風險對象，新疫苗株將可對目前主要流行株提供有效保護力。

