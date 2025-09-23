香蕉放冰箱為何會變黑？ 營養師揭真相：仍能吃，但易長細菌
不少人會把香蕉放進冰箱來延長保存，卻發現外皮很快整片變黑，營養師老辜提醒，這並不是腐爛，而是「冷害」現象。由於低溫造成果皮細胞受損，加上酚類氧化反應，使香蕉表皮出現黑斑或變黑，雖然果肉仍能食用，但甜度、香氣與部分營養素會減少，風味明顯不如常溫保存。
黑皮香蕉能不能吃？老辜在臉書指出，冷藏後變黑主要影響果皮，果肉通常安全，仍含鉀與膳食纖維等營養成分，但維生素C、多酚類等抗氧化物質會因氧化而流失，也因此口感會變差，甚至帶點異味。
若一定要冷藏，老辜建議，先剝皮或切片，放入密封容器避免氧化，也可在切片表面塗抹檸檬汁護色，或先泡椰子水再冷藏，以延緩褐化並保留口感。另外，短時間以熱水浸泡香蕉，也能在後續低溫儲存時減少果皮受冷害而變黑。
最後，老辜提醒，香蕉冷藏後雖大多能吃，但風味與營養會打折扣，且受損組織更容易滋生細菌，想吃到最佳狀態，仍以常溫保存為佳，並採「買多少、吃多少」的原則，才是最安心的做法。
