歡慶中秋 越捷推數十萬張0元機票限時3天開搶
越捷航空歡慶中秋佳節，限時推出超值促銷活動，釋出數十萬張國際航線Eco經濟艙優惠機票，單程票價自新台幣0元起（未含稅金與其他費用）。此次優惠活動自 2025 年 9 月 24 日至 26 日限時三天開放，適用於2025年10月20日至2026年5月27日之間的航班（部分航線設有不適用日期，詳情請參閱官網）。旅客可透過官方網站www.vietjetair.com或Vietjet Air官方APP立即購票。
除節慶優惠外，越捷航空每月2日及20日亦提供商務艙與SkyBoss艙最高八折優惠，並加碼「雙日限定」多重驚喜，讓旅客盡享奢華飛行體驗。
台灣旅客可自台北、台中及高雄搭乘越捷直飛河內、胡志明市與富國島，再延伸銜接越南各大城市及亞太熱門據點。
